Merck-&-Co.-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 15: Pharmawert legt 5,68 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die Merck-&-Co.-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 5,68 % zu und ist fünfzehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Konzern bei plus 35,07 %.

Die Merck-&-Co.-Aktie (ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, US-Symbol MRK) ist mit einem Wochenplus von 5,68 % der fünfzehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 0,35 %, auf Jahressicht bei plus 35,07 % und auf Fünfjahressicht bei plus 78,52 %. Gemeint ist der US-Konzern, nicht die deutsche Merck KGaA. Merck-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 15 +5,68 % Bilanz auf Jahressicht +35,07 % Kurs am Freitag, 27.11. 141,32 USD Umsatz im dritten Quartal 18,1 Mrd. USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Zacks; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 15 Warum die Merck-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Merck-&-Co.-Aktie profitiert von der Erholung und ihrer Stärke im Jahr. 01 Starke Zahlen im Oktober Laut Zacks meldete Merck am 29. Oktober für das dritte Quartal 18,1 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 5 %. Keytruda und Keytruda Qlex legten um 6 % auf 8,6 Milliarden US-Dollar zu, die Jahresprognose wurde angehoben. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Merck gewann am Freitag 0,73 % auf 141,32 US-Dollar. 03 Monatsbilanz flach Auf Monatssicht steht Merck bei minus 0,35 %: Die Woche macht vorherige Verluste wett. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Keytruda bleibt der Dreh- und Angelpunkt Merck hängt stark an Keytruda, dessen Patent laut Zacks 2028 ausläuft. Die subkutane Form Qlex soll den Übergang abfedern. Was für die Merck-Aktie spricht Angehobene Jahresprognose.

Wachstum bei Keytruda und Qlex.

Plus von 35 % auf Jahressicht. Was gegen die Merck-Aktie spricht Abhängigkeit von Keytruda und Patentablauf 2028.

Rückgang bei Januvia und Janumet.

Zahlen nicht im Original geprüft. FAQ Häufige Fragen zur Merck-Aktie Warum ist die Merck-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie profitiert von der Marktstimmung und den starken Oktober-Zahlen.

Wie stark ist die Merck-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 5,68 %.

Welche ISIN und WKN hat die Merck-&-Co.-Aktie? ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q. US-Symbol MRK (NYSE). Steckbrief Unternehmen Merck & Co., Inc. ISIN US58933Y1055 WKN A0YD8Q US-Handelssymbol MRK (NYSE) Kurs 141,32 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 15 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Merck-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Merck-&-Co.-Aktie erholt sich mit dem Markt. Der Patentablauf bei Keytruda bleibt das große Thema.

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