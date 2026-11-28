Kaum ein Konzern hängt so sehr an einem einzigen Medikament wie Merck & Co. an Keytruda. Das Krebsmittel bringt fast die Hälfte des Umsatzes – und verliert 2028 den Patentschutz der Infusion. Die Antwort des Konzerns ist eine Spritze. Die Merck & Co. Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 141,32 US-Dollar, ein Plus von 0,73 Prozent. Seit Jahresbeginn steht nach Angaben von Zacks ein Plus von rund 39 Prozent.
Merck & Co. Aktie: Die Spritze, die den Patentablauf entschärfen soll – 830 Millionen Dollar in einem Quartal
Merck & Co. hebt die Prognose an, die neue Keytruda-Spritze wächst rasant. Doch 2028 läuft das Patent des Blockbusters aus. Wie der Pharmariese gegensteuert und was das für die Merck & Co. Aktie heißt.
Merck & Co., Inc. · ISIN: US58933Y1055 · WKN: A0YD8Q · Handelssymbol: 6MK · US-Handelssymbol: MRK
Die Zahlen
Erwartungen übertroffen, Gewinn trotzdem rückläufig
Im dritten Quartal setzte Merck & Co. 18,1 Milliarden US-Dollar um, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,49 US-Dollar und damit klar über den Schätzungen von gut 2,10 US-Dollar – aber rund drei Prozent unter dem Vorjahreswert. Höhere Forschungsausgaben, Markteinführungen und Finanzierungskosten zehren am Ergebnis.
Die Jahresprognose wurde angehoben: Der Umsatz soll 66,8 bis 67,3 Milliarden US-Dollar erreichen, der bereinigte Gewinn je Aktie 2,77 bis 2,82 US-Dollar nach zuvor 2,66 bis 2,76 US-Dollar. Die niedrige absolute Zahl erklärt sich durch hohe einmalige Belastungen aus Übernahmen, die in der Prognose enthalten sind. Für 2027 erwartet das Management nur ein moderates Umsatzwachstum.
Merck & Co. baut gerade die Brücke über die eigene Patentklippe. Die ersten Pfeiler stehen. Ob sie trägt, entscheidet sich an der Geschwindigkeit, mit der Patienten auf die Spritze wechseln.
Die Strategie
Von der Infusion zur Spritze
Die unter die Haut gespritzte Variante Keytruda Qlex erlöste im dritten Quartal 830 Millionen US-Dollar, nach 463 Millionen im zweiten und 128 Millionen im ersten Quartal. Der Umsatz der klassischen Infusion ging dagegen um fünf Prozent zurück. Genau das ist gewollt: Die Spritze verfügt über eigene Patente, die über 2028 hinausreichen.
Konzernchef Rob Davis sagte in der Analystenkonferenz, die Chance auf starkes langfristiges Wachstum nach dem Patentablauf werde zunehmend klarer. Rückschläge gab es dennoch: Ein Zulassungsantrag für ein Lungenkrebsmittel wurde zurückgezogen, und ein niederländisches Gericht stoppte per einstweiliger Verfügung die Lieferung von Qlex in sechs europäische Märkte.
Häufige Fragen zur Merck & Co. Aktie
Wo steht die Merck & Co. Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 141,32 US-Dollar (plus 0,73 Prozent).
Ist Merck & Co. dasselbe wie die Darmstädter Merck KGaA?
Nein. Merck & Co. ist ein eigenständiger US-Konzern, der außerhalb Nordamerikas als MSD auftritt.
Wann läuft das Keytruda-Patent aus?
Die Infusionsvariante verliert 2028 ihre Exklusivität; die Spritze ist länger geschützt.
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