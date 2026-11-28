Kaum ein Konzern hängt so sehr an einem einzigen Medikament wie Merck & Co. an Keytruda. Das Krebsmittel bringt fast die Hälfte des Umsatzes – und verliert 2028 den Patentschutz der Infusion. Die Antwort des Konzerns ist eine Spritze. Die Merck & Co. Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 141,32 US-Dollar, ein Plus von 0,73 Prozent. Seit Jahresbeginn steht nach Angaben von Zacks ein Plus von rund 39 Prozent.