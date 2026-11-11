Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 178,00 oder 141,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Merck KGaA wird am 12. November die Zahlen zum 3. Quartal 2026 bekannt geben.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Merck-Aktie betrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Barclays: Analyst Charles Pitman sieht den fairen Wert bei 160 Euro und bewertet die Merck-Aktie mit "hold". Pitman gehe davon aus, dass die Darmstädter mit dem Quartalsbericht ihre Jahresziele bestätigen würden, wie er am 28. Oktober geschrieben habe.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von der Deutschen Bank. Analyst Falko Friedrichs hat die Einstufung für Merck mit einem Kursziel von 141 Euro auf "hold" belassen. Friedrichs rechne mit einem weiteren Quartalsbericht, der die Markterwartungen übertreffe und anschließend mit steigenden Prognosen, wie er in einem am 28. Oktober vorliegenden Ausblick geschrieben habe. Die Konsensschätzungen dürften allerdings nur moderat steigen.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: