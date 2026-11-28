Wie schloss die Mercedes-Benz Aktie am Freitag?

Bei 38,95 Euro, ein Plus von 0,67 Prozent.

Welche Marge erwartet Mercedes-Benz 2026?

Eine bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft von 2 bis 3 Prozent.

Wann gibt es den Ausblick auf 2027?

Im Februar 2027 mit den Jahreszahlen.