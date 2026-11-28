Der Stern hat an Glanz verloren. Mercedes-Benz musste Ende Oktober seine Jahresziele senken, vor allem wegen des schwachen Geschäfts in China. Am Freitag stieg die Mercedes-Benz Aktie um 0,67 Prozent auf 38,95 Euro und blieb damit hinter dem DAX zurück. Sie notiert weiter in der Nähe des tiefsten Stands seit dem Corona-Jahr 2020.
Mercedes-Benz Aktie: Margenziel gekappt, Kurs nahe dem Tief seit 2020 – wann dreht der Stern wieder auf?
China bricht weg, die Pkw-Marge soll nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen. Gleichzeitig boomen die Elektroautos. Die Mercedes-Benz Aktie kämpft um die Marke von 39 Euro. Was jetzt zählt.
Mercedes-Benz Group AG · ISIN: DE0007100000 · WKN: 710000 · Handelssymbol: MBG · US-Handelssymbol: MBGYY
Die Zahlen
Mehr Gewinn, schwächeres Kerngeschäft
Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzerngewinn um rund 28 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro, begünstigt durch ein schwaches Vorjahresquartal. Der Umsatz sank dagegen auf 30,7 Milliarden Euro, das bereinigte Konzern-EBIT fiel um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet Mercedes-Benz im Pkw-Geschäft nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent. Das Konzern-EBIT soll auf Vorjahresniveau liegen statt deutlich darüber.
Mercedes-Benz verkauft mehr Elektroautos, verdient aber weniger. Für die Mercedes-Benz Aktie ist China der Schlüssel: Dort entscheidet sich, ob die Marge zurückkommt.
Die Baustelle
China und die Kosten
Mercedes-Benz begründete die Prognosesenkung mit einem schwierigeren Marktumfeld in China und höheren Kosten im vierten Quartal. Konzernchef Ola Källenius will die Abhängigkeit von China senken; Details dazu kündigte er für Februar an, wenn die Prognose für 2027 vorgelegt wird. Ein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland wird neu aufgelegt. Stützen bleiben das Van-Geschäft und die Finanzdienstleistungen.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Wie schloss die Mercedes-Benz Aktie am Freitag?
Bei 38,95 Euro, ein Plus von 0,67 Prozent.
Welche Marge erwartet Mercedes-Benz 2026?
Eine bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft von 2 bis 3 Prozent.
Wann gibt es den Ausblick auf 2027?
Im Februar 2027 mit den Jahreszahlen.
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