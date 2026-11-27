Die Mercedes-Benz Aktie hat am Donnerstag mit den anderen Autowerten kräftig zugelegt. Sie schloss im Xetra-Handel 3,1 Prozent höher bei 38,69 Euro. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Am selben Morgen hatte JPMorgan sein Kursziel drastisch gesenkt. Die Aktie gehört zu den meistgesuchten Werten.
Mercedes-Benz Aktie: JPMorgan kappt Kursziel um 29 Prozent – und die Aktie steigt trotzdem um 3 Prozent
Von 70 auf 50 Euro: JPMorgan senkt das Ziel drastisch, bleibt aber bei Overweight. Gleichzeitig kauft Mercedes eigene Aktien zurück und setzt auf KI in der Produktion. Die Mercedes-Benz Aktie legt kräftig zu. Die große Analyse: was hinter dem Widerspruch steckt und was die Dividende wert ist.
Die Stammdaten: Die Mercedes-Benz Aktie trägt die ISIN DE0007100000 und die WKN 710000. In Deutschland lautet das Handelssymbol MBG, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol MBGYY gehandelt.
Die Studie
Weniger Gewinn, trotzdem Overweight
JPMorgan senkte das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 50 Euro, ein Minus von 29 Prozent. Die Analysten sehen weniger Ergebnispotenzial im Autogeschäft als bisher. Die Einstufung Overweight behalten sie aber bei, weil die Aktie wegen ihrer Ausschüttungen und der niedrigen Bewertung attraktiv bleibe. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Selbst das gesenkte Ziel liegt noch rund 30 Prozent über dem Kurs.
Bei Mercedes kaufen Anleger nicht mehr Wachstum, sondern Ausschüttungen. Genau das hält die Aktie stabil.
Die Strategie
Rückkauf, KI und neue Modelle
Mercedes kauft weiter eigene Aktien zurück, zuletzt rund 955.000 Stück. Zudem vereinbarte der Konzern mit Arena Physica den weltweiten Einsatz der KI-Plattform Atlas in der Fahrzeugproduktion. Bei GLC und C-Klasse startet eine Funktion, mit der Fahrzeuge Strom ins Netz zurückspeisen können. Für die Mercedes-Benz Aktie sind das Bausteine, um Kosten zu senken und die Marge zu stabilisieren.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Was hat JPMorgan geändert?
Das Kursziel wurde von 70 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung Overweight bleibt. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Warum steigt die Aktie trotzdem?
Die Autowerte erholten sich allgemein, zudem stützen Rückkäufe und Dividende.
Wie hoch ist die Dividende?
In den vergangenen zwölf Monaten 3,50 Euro je Aktie.
Welche ISIN und WKN hat die Mercedes-Benz Aktie?
ISIN DE0007100000, WKN 710000, Handelssymbol MBG, US-Handelssymbol MBGYY.
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