Was hat JPMorgan geändert?

Das Kursziel wurde von 70 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung Overweight bleibt. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Warum steigt die Aktie trotzdem?

Die Autowerte erholten sich allgemein, zudem stützen Rückkäufe und Dividende.

Wie hoch ist die Dividende?

In den vergangenen zwölf Monaten 3,50 Euro je Aktie.

Welche ISIN und WKN hat die Mercedes-Benz Aktie?

ISIN DE0007100000, WKN 710000, Handelssymbol MBG, US-Handelssymbol MBGYY.