Mercedes Benz Aktie: Hedgefonds-Riese Marshall Wace zieht sich zurück - ein Hoffnungsschimmer im Kursrutsch!

Die Mercedes-Benz-Aktie gerät erneut unter Verkaufsdruck, doch ausgerechnet ein prominenter Leerverkäufer sendet ein vorsichtig positives Signal. Während der Aktienkurs um 2,436 Prozent auf 41,66 Euro fällt, hat der internationale Hedgefonds Marshall Wace LLP seine Netto-Leerverkaufsposition beim Stuttgarter Premium-Automobilhersteller reduziert. Am 5. November 2026 sank die Position von 0,91 auf 0,88 Prozent des Aktienkapitals. Die Veränderung erscheint zunächst überschaubar, gewinnt aber durch die Entwicklung der vergangenen Wochen an Bedeutung. Denn Marshall Wace hatte seine Position zuvor mehrfach verändert und zuletzt wieder ausgebaut. Jetzt folgt eine Reduzierung – und das ausgerechnet in einer Phase, in der die Mercedes-Benz-Aktie deutlich unter Druck steht. Für Anleger entsteht damit eine spannende Konstellation zwischen anhaltender Kursschwäche, institutioneller Skepsis und möglichen Chancen auf eine Stabilisierung.