Warum ist die Mercedes-Benz Aktie DAX Gewinner der Woche?

Nach einem 52-Wochen-Tief am Dienstag erholte sich die Aktie mit dem gesamten Autosektor, gestützt vom Aktienrückkauf.

Welche ISIN und WKN hat die Mercedes-Benz Aktie?

Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000, das Handelssymbol MBG. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MBGYY gehandelt.

Welches Kursziel hat JPMorgan für Mercedes-Benz?

50 Euro, zuvor 70 Euro, bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.