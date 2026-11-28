Die Mercedes-Benz Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Handelssymbol: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY) arbeitet sich vom Boden nach oben. In der abgelaufenen Woche gewann sie 3,54 Prozent und schloss am Freitag bei 38,95 Euro. Damit ist der Stuttgarter Autobauer der fünfzehntgrößte DAX Gewinner der Woche. Am Dienstag hatte die Mercedes-Aktie noch ein 52-Wochen-Tief markiert.
Mercedes-Benz Aktie: DAX Gewinner der Woche – vom Jahrestief nach oben, JPMorgan kappt trotzdem kräftig, was ist der Stern noch wert?
Die Mercedes-Benz Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 3,54 Prozent auf 38,95 Euro. Nach einem 52-Wochen-Tief am Dienstag erholte sich der Stuttgarter Autobauer mit dem ganzen Sektor, obwohl JPMorgan das Kursziel deutlich senkte. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Vom Tief zur Erholung: so lief die Woche der Mercedes-Benz Aktie
Erst ein neues Jahrestief, dann trug die Erholung der Autowerte auch den Stern.
Am Dienstag fiel die Mercedes-Benz Aktie auf ein 52-Wochen-Tief. Am Mittwoch schloss sie bei 37,54 Euro, dann kam die Wende: Mit der Erholung der Autowerte stieg sie am Donnerstag zeitweise um 2,3 Prozent und schloss bei 38,69 Euro. Am Freitag kam ein Plus von 0,67 Prozent dazu.
Die Gründe
Sektor-Erholung und Rückkauf: was den Wochengewinner antrieb
Die Mercedes-Benz Aktie profitierte von der Erholung der Autowerte, die laut dpa-AFX zum Wochenschluss gesucht blieben. Bemerkenswert: Ausgerechnet ein Optimist bremste. JPMorgan senkte das Kursziel von 70 auf 50 Euro, blieb aber bei „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Stütze gibt der Aktienrückkauf: Seit September hat Mercedes bis zum 20. November gut 10 Millionen eigene Aktien erworben. Zudem plant der Konzern mit seinem chinesischen Partner BAIC ein Gemeinschaftsunternehmen für den Einkauf von Pkw-Komponenten.
Sektor erholt sich
Autowerte lösen sich vom Tief.
Rückkauf
Gut 10 Millionen Aktien seit September erworben.
China-JV
Gemeinsamer Einkauf mit BAIC in Peking geplant.
Kursziel gesenkt
JPMorgan sieht nur noch 50 Euro.
Einordnung
Weit vom Hoch: die Last des Jahres
Auf Jahressicht hat die Mercedes-Benz Aktie rund ein Drittel verloren, das 52-Wochen-Hoch aus dem Januar liegt bei 62,34 Euro. Für 2026 erwarten Analysten einen Gewinn von 5,15 Euro je Aktie, damit ist das Papier niedrig bewertet. Belastend bleiben die Schwäche in China und neue US-Zollpläne gegen die EU. Die Zahlen für das vierte Quartal folgen am 18. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Warum ist die Mercedes-Benz Aktie DAX Gewinner der Woche?
Nach einem 52-Wochen-Tief am Dienstag erholte sich die Aktie mit dem gesamten Autosektor, gestützt vom Aktienrückkauf.
Welche ISIN und WKN hat die Mercedes-Benz Aktie?
Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000, das Handelssymbol MBG. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MBGYY gehandelt.
Welches Kursziel hat JPMorgan für Mercedes-Benz?
50 Euro, zuvor 70 Euro, bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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