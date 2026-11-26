Warum ist die Mercedes-Benz Aktie heute DAX Gewinner?

Die Autowerte erholen sich vom Mehrjahrestief, und JPMorgan sieht Mercedes trotz Kurszielsenkung als Dividendenstory.

Welche ISIN und WKN hat die Mercedes-Benz Aktie?

Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000, das Handelssymbol MBG. In den USA wird ein ADR unter MBGYY gehandelt.

Welche Margenprognose hat Mercedes-Benz für 2026?

Für das Autogeschäft eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent.