Die Mercedes-Benz Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Handelssymbol: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY) arbeitet sich vom Jahrestief nach oben. Am Donnerstagabend steht das Papier des Stuttgarter Autobauers bei 38,55 Euro, ein Plus von 2,69 Prozent. Damit gehört Mercedes-Benz zu den DAX Gewinnern am Abend. Am Dienstag war die Mercedes-Aktie mit 37,09 Euro auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen.
Mercedes-Benz Aktie: DAX Gewinner am Abend – Comeback vom Jahrestief trotz Kursziel-Kahlschlag, Trendwende oder nur ein Zwischenspiel?
Die Mercedes-Benz Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,69 Prozent auf 38,55 Euro. Zwei Tage nach dem Jahrestief erholt sich der Stuttgarter Autobauer mit der Branche, obwohl JPMorgan das Kursziel von 70 auf 50 Euro gekappt hat. Was hinter dem Anstieg der Mercedes-Benz Aktie steckt.
Der Auslöser
Autorally mit Dividendenfantasie: warum die Mercedes-Benz Aktie steigt
Ausgerechnet ein Optimist unter den Analysten kappt sein Ziel kräftig. Die Aktie steigt trotzdem.
Die Mercedes-Benz Aktie profitiert von der breiten Erholung der Autowerte. Dabei hat JPMorgan-Analyst Jose Asumendi im Branchenausblick für 2027 das Kursziel von 70 auf 50 Euro gesenkt, weil er die Margen im Kerngeschäft niedriger ansetzt. Die Einstufung „Overweight“ bleibt, und die Bank sieht Mercedes weiter als attraktive Dividendenstory. Hinzu kommt die Debatte um das Verbrenner-Aus: Ein Ausschuss des EU-Parlaments hat sich für eine CO2-Senkung neuer Autos um 87,5 statt 100 Prozent bis 2035 ausgesprochen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Autorally
VW, BMW und Mercedes erholen sich vom Mehrjahrestief.
Dividendenstory
JPMorgan lobt die Ausschüttungen trotz Kurszielsenkung.
Verbrenner-Debatte
Ein EU-Ausschuss will das Ziel für 2035 lockern.
Hohe Liquidität
31 Milliarden Euro Nettoliquidität im Industriegeschäft.
Die Fundamentaldaten
Margen unter Druck: der Cashflow bricht ein
Ende Oktober musste Mercedes die Margenprognose für das Autogeschäft auf 2 bis 3 Prozent senken, im dritten Quartal lag sie bei 2,5 Prozent. Der freie Cashflow im Industriegeschäft fiel auf 172 Millionen Euro nach 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr. Stark bleibt die Bilanz: Die Nettoliquidität liegt bei 31 Milliarden Euro, nach neun Monaten flossen 5,2 Milliarden Euro über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre. Das durchschnittliche Analystenziel liegt bei rund 48 Euro, RBC und UBS raten zum Halten.
Die Marken
Mercedes-Benz Aktie: 39 Euro als erste Hürde
Charttechnisch ist der mittelfristige Trend der Mercedes-Benz Aktie seit Mitte September abwärts gerichtet, die aktuelle Bewegung gilt als Gegenreaktion. Die erste Hürde ist die Zone um 39 Euro. Nach unten bildet das Jahrestief bei 37,09 Euro die entscheidende Unterstützung.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Warum ist die Mercedes-Benz Aktie heute DAX Gewinner?
Die Autowerte erholen sich vom Mehrjahrestief, und JPMorgan sieht Mercedes trotz Kurszielsenkung als Dividendenstory.
Welche ISIN und WKN hat die Mercedes-Benz Aktie?
Die ISIN lautet DE0007100000, die WKN 710000, das Handelssymbol MBG. In den USA wird ein ADR unter MBGYY gehandelt.
Welche Margenprognose hat Mercedes-Benz für 2026?
Für das Autogeschäft eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent.
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