Die MercadoLibre Aktie (US-Handelssymbol: MELI) zählt mit plus 13,13 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 4,47 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 8,78 Prozent, auf Jahressicht von 24,61 Prozent.
MercadoLibre Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Onlinehändler holt kräftig auf
Die MercadoLibre Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 13,13 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 8,78 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die MercadoLibre Aktie in der Woche steigt
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt. Die MercadoLibre Aktie profitiert offenbar von der Erholung bei Onlinehandelswerten rund um den Black Friday und von der Tech-Rally. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat sie einen Teil der Verluste aufgeholt.
Häufige Fragen zur MercadoLibre Aktie
Warum ist die MercadoLibre Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Onlinehandelswerte erholen sich.
Wie hat sich die MercadoLibre Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 13,13 Prozent bis Freitagabend.
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