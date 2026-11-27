Die MercadoLibre Aktie (US-Handelssymbol: MELI) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Im frühen Handel steht sie bei 1.532,53 Dollar, die Kursanzeige nennt plus 4,45 Prozent. MercadoLibre betreibt die größte Onlinehandelsplattform Lateinamerikas.
MercadoLibre Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Onlinehandel zum Black Friday gefragt
Die MercadoLibre Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 1.532,53 Dollar und zählt mit plus 4,45 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was den Onlinehändler aus Lateinamerika bewegt.
Kursgrund
Warum die MercadoLibre Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Auffällig ist, dass am Black Friday mehrere Onlinehandelswerte gefragt sind, darunter Shopify. Die MercadoLibre Aktie gehört damit als Nasdaq100 Gewinner zu den Profiteuren der Shopping-Stimmung.
Häufige Fragen zur MercadoLibre Aktie
Warum ist die MercadoLibre Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der MercadoLibre Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 1.532,53 Dollar.
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