Die Melrose-Industries-Aktie schließt am Freitag bei Tradegate 3,41 Prozent höher bei 6,06 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 2,94 Prozent bei sehr kleinem Umsatz, am Abend sind es knapp 17.800 Euro.
Melrose-Industries-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Luftfahrtzulieferer steigt um 3,4 Prozent – Garden Grove läuft wieder
Die Melrose-Industries-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Das Werk Garden Grove läuft wieder, die Jahresprognose steht.
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Die Hintergründe
Ein Werk, das wieder produziert
Die Mitteilung vom 18. November bildet den Rahmen: Der Konzern, zu dem GKN Aerospace gehört, meldete ein Umsatzplus von 4 Prozent für die vier Monate bis Ende Oktober und ließ die Jahresprognose unverändert. Das Werk Garden Grove in Kalifornien erhielt am 16. November die Freigabe zum Wiederanlauf; der Vorfall kostet 40 bis 45 Millionen Pfund beim operativen Gewinn.
Als zyklischer Industriewert profitiert die Melrose-Aktie von guter Börsenstimmung überproportional.
Steckbrief
- Unternehmen
- Melrose Industries PLC
- ISIN
- GB00BNGDN821
- Symbol London
- MRO
- US-Symbol
- MLSPF (OTC)
- Kurs
- 6,06 Euro
- Veränderung
- +3,41 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:35 Uhr
Warum steigt die Melrose-Industries-Aktie?
Garden Grove läuft wieder, die Prognose gilt, und die Börse ist gut gelaunt.
Wann legt Melrose Zahlen vor?
Die Jahresergebnisse sind für den 26. Februar angesetzt.
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