Die Melrose-Industries-Aktie legt am Freitagmorgen bei Tradegate um 2,94 Prozent auf 6,032 Euro zu und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz war dort mit gut 400 Euro allerdings sehr klein.
Melrose-Industries-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Luftfahrtzulieferer steigt um 2,9 Prozent – Garden Grove läuft wieder an
Die Melrose-Industries-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Das Werk Garden Grove läuft wieder, die Jahresprognose steht – trotz Zusatzkosten.
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Die Hintergründe
Ein Werk, das wieder produziert
Die Melrose-Mitteilung vom 18. November bildet den Rahmen: Der Konzern, zu dem GKN Aerospace gehört, wies für die vier Monate bis Ende Oktober ein Umsatzplus von 4 Prozent aus und ließ die Jahresprognose unverändert. Das Werk Garden Grove im US-Bundesstaat Kalifornien erhielt am 16. November die Freigabe zum Wiederanlauf; der Vorfall kostet den operativen Gewinn 40 bis 45 Millionen Pfund und belastet den Cashflow mit 70 bis 80 Millionen Pfund. Die Produktion soll sich im ersten Teil 2027 normalisieren. Zudem hat Melrose Anfang November eine Refinanzierung über rund 2,4 Milliarden Pfund abgeschlossen.
Dazu kommt die freundliche Börse: Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent auf 10.609,30 Punkte. Die Melrose-Aktie profitiert davon als zyklischer Industriewert überproportional.
Steckbrief
- Unternehmen
- Melrose Industries PLC
- ISIN
- GB00BNGDN821
- Symbol London
- MRO
- Symbol Deutschland
- 27M
- US-Symbol
- MLSPF (OTC)
- Kurs
- 6,032 Euro
- Veränderung
- +2,94 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:06 Uhr
Warum steigt die Melrose-Industries-Aktie?
Das Werk Garden Grove läuft wieder, die Prognose gilt, und die Börse ist gut gelaunt.
Wann legt Melrose die nächsten Zahlen vor?
Die Jahresergebnisse sind für den 26. Februar angesetzt.
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