Der Kern des Konzerns, Core Local Commerce mit Essenslieferung und Vor-Ort-Diensten, steigerte den Umsatz um 16,8 Prozent auf rund 78,3 Milliarden Yuan. Der Betriebsgewinn drehte von einem Verlust von 14,1 Milliarden Yuan im Vorjahr auf 5,7 Milliarden Yuan, eine Marge von 7,3 Prozent. Gegenüber dem zweiten Quartal blieb er laut Finanzchef Chen Shaohui praktisch unverändert.

Die neuen Geschäftsfelder rund um Auslandsdienst Keeta, Lebensmittelhandel und weitere Initiativen wuchsen schneller: Der Umsatz legte um 32,9 Prozent auf rund 37,3 Milliarden Yuan zu. Der Betriebsverlust schrumpfte auf 1,3 Milliarden Yuan, die Verlustmarge sank von 4,6 auf 3,5 Prozent. Keeta arbeitet nach Unternehmensangaben in Hongkong und Saudi-Arabien profitabel und ist in 32 Städten in Brasilien aktiv; das Finanzteam wies Berichte über eine massive Brasilien-Expansion zurück.

Auf der Kostenseite fiel die Quote der Verkaufs- und Marketingausgaben um 12,2 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent des Umsatzes – hier schlägt sich die Rücknahme der Subventionen nieder. Die Bruttomarge verbesserte sich um 6,6 Prozentpunkte auf 32,6 Prozent. Die Forschungsausgaben stiegen um 11,3 Prozent auf 7,7 Milliarden Yuan.