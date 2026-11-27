Sieben Handelstage in Folge ging es für die Meituan-Aktie bergab, bis auf ein Siebenjahrestief von 61,05 Hongkong-Dollar. Dann kamen die Quartalszahlen: Der chinesische Lieferdienst- und Lokaldienstleister meldet für das dritte Quartal 2026 einen Nettogewinn von rund 2,07 Milliarden Yuan – nach einem Verlust von 18,6 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum.
Meituan-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 – 2,07 Mrd. Yuan Gewinn statt 18,6 Mrd. Verlust, doch ist der Preiskrieg wirklich vorbei?
Meituan dreht im dritten Quartal 2026 ins Plus: Umsatz 115,6 Mrd. Yuan (+21,6 %), Nettogewinn 2,07 Mrd. Yuan nach 18,6 Mrd. Verlust im Vorjahr. Konsens beim Umsatz und beim Nettogewinn übertroffen, die Kernsparte verdient wieder Geld – der Ausblick hängt aber an der Disziplin im Lieferdienst-Wettbewerb.
Die Meituan-Aktie (Hongkong: 3690, in Frankfurt 9MD, ISIN KYG596691041) steht damit nach einem Jahr des Subventionskriegs gegen Alibaba und JD.com vor einer Bewährungsprobe. Die Quartalszahlen vom 27. November 2026 zeigen: Das Geschäft wächst zweistellig, die Verluste sind verschwunden – zumindest in diesem Quartal. Entscheidend ist, ob das so bleibt.
Die Zahlen im Überblick: Konsens klar geschlagen
Der Konzernumsatz stieg im Quartal bis Ende September auf 115,6 Milliarden Yuan, ein Plus von 21,6 Prozent. Analysten hatten nach Daten von FactSet im Schnitt mit rund 113,6 Milliarden Yuan gerechnet; Meituan übertraf diese Erwartung damit um etwa 1,8 Prozent. Beim Nettogewinn fiel der Abstand deutlich größer aus: Erwartet wurden laut denselben Marktberichten lediglich rund 355 Millionen Yuan, gemeldet wurden rund 2,07 Milliarden Yuan – das Fünf- bis Sechsfache. Im Vorquartal hatte Meituan rund 2,15 Milliarden Yuan verdient, das Ergebnis liegt also auf ähnlichem Niveau.
Der bereinigte Nettogewinn, der Sondereffekte ausklammert, lag bei rund 1,85 bis 1,9 Milliarden Yuan, nach einem bereinigten Verlust von rund 16 Milliarden Yuan im Vorjahr. Nach Medienberichten blieb diese Größe hinter den Markterwartungen zurück, während Umsatz und IFRS-Nettogewinn darüber lagen. Das operative Gesamtergebnis betrug rund 2,7 Milliarden Yuan.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Konsens
|Q3 2025
|Umsatz
|115,6 Mrd.
|113,6 Mrd.
|rund 95 Mrd.
|Nettogewinn (IFRS)
|2,07 Mrd.
|0,35 Mrd.
|–18,6 Mrd.
|Bereinigter Nettogewinn
|1,85–1,9 Mrd.
|–
|–16,0 Mrd.
|Betriebsgewinn Core Local Commerce
|5,7 Mrd.
|–
|–14,1 Mrd.
Konsens laut FactSet (10 Analysten) nach Marktberichten; Vorjahresumsatz aus Wachstumsrate errechnet, rund. Alle Werte in Yuan.
Quelle: Meituan (Quartalsbericht über HKEX), Marktberichte vom 25. und 27.11.2026
Die Segmente: Kernsparte verdient wieder, Neugeschäft bremst
Der Kern des Konzerns, Core Local Commerce mit Essenslieferung und Vor-Ort-Diensten, steigerte den Umsatz um 16,8 Prozent auf rund 78,3 Milliarden Yuan. Der Betriebsgewinn drehte von einem Verlust von 14,1 Milliarden Yuan im Vorjahr auf 5,7 Milliarden Yuan, eine Marge von 7,3 Prozent. Gegenüber dem zweiten Quartal blieb er laut Finanzchef Chen Shaohui praktisch unverändert.
Die neuen Geschäftsfelder rund um Auslandsdienst Keeta, Lebensmittelhandel und weitere Initiativen wuchsen schneller: Der Umsatz legte um 32,9 Prozent auf rund 37,3 Milliarden Yuan zu. Der Betriebsverlust schrumpfte auf 1,3 Milliarden Yuan, die Verlustmarge sank von 4,6 auf 3,5 Prozent. Keeta arbeitet nach Unternehmensangaben in Hongkong und Saudi-Arabien profitabel und ist in 32 Städten in Brasilien aktiv; das Finanzteam wies Berichte über eine massive Brasilien-Expansion zurück.
Auf der Kostenseite fiel die Quote der Verkaufs- und Marketingausgaben um 12,2 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent des Umsatzes – hier schlägt sich die Rücknahme der Subventionen nieder. Die Bruttomarge verbesserte sich um 6,6 Prozentpunkte auf 32,6 Prozent. Die Forschungsausgaben stiegen um 11,3 Prozent auf 7,7 Milliarden Yuan.
Betriebsergebnis Core Local Commerce
Mrd. Yuan
Quelle: Meituan, Quartalsbericht Q3 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Betriebsergebnis
|Q3 2025
|-14,1
|Q3 2026
|5,7
Ausblick: Wendepunkt im Lieferdienst-Krieg?
Konzernchef Wang Xing sprach in der Telefonkonferenz davon, die Branche habe im dritten Quartal einen Wendepunkt erreicht. Als Zeichen nannte er einen deutlich höheren durchschnittlichen Bestellwert, einen sinkenden Anteil von Niedrigpreisbestellungen und vernünftigere Subventionen. Die Unit Economics pro Lieferbestellung lagen im dritten Quartal laut Management leicht unter dem zweiten Quartal, im September aber darüber und im Oktober weiter verbessert. Für das vierte Quartal stellte der Finanzchef eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten und dritten Quartal in Aussicht, sofern die Branche rational bleibt; konkrete Zahlen nannte er nicht. Der Winter und das Jahresende bleiben saisonal belastend. Einen formellen Zielwert für Umsatz oder Gewinn nannte das Unternehmen nicht, einen Analystenkonsens zum Ausblick lag nicht vor.
Beim Wettbewerb verwies das Management auf starke Konkurrenz im stationären Geschäft durch Douyin; die Marge im Vor-Ort-Geschäft sank gegenüber dem Vorquartal. Zum Ausbau der KI-Infrastruktur erklärte das Unternehmen, die Investitionen im Jahr 2027 würden unter dem Niveau von 2026 liegen.
Nach Daten des Marktforschers Analysys kommt Meituan im Lieferdienstmarkt auf rund 52 Prozent Marktanteil, Taobao auf rund 43,5 Prozent und JD auf rund 4,3 Prozent. Die Bilanz bleibt stark: 157,5 Milliarden Yuan an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen, der operative Mittelzufluss lag im Quartal bei 4,8 Milliarden Yuan.
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