Großer Sprung beim Ziel: Piper-Sandler-Analyst Matthew O’Brien hebt das Kursziel für die Medtronic-Aktie laut Ratingübersicht von 85 auf 120 US-Dollar und bleibt bei „Overweight“. Zum Schlusskurs von 102,88 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 17 Prozent.
Medtronic-Aktie: Piper Sandler hebt das Ziel kräftig – auf 120 Dollar
Piper-Sandler-Analyst Matthew O’Brien hebt das Kursziel für die Medtronic-Aktie laut Ratingübersicht von 85 auf 120 US-Dollar und bleibt bei der Kaufempfehlung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Medtronic plc
- Handelssymbol
- MDT (NYSE)
- Analyst
- Matthew O’Brien
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 120 US-Dollar (zuvor 85 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Piper Sandler zur Medtronic-Aktie
Neue Wachstumstreiber – O’Brien hebt das Ziel
Matthew O’Brien sieht deutlich mehr Potenzial für den Medizintechnikkonzern.
Medtronic ist einer der größten Medizintechnikkonzerne der Welt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 lag der Umsatz bei 9,8 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,45 US-Dollar.
Wachstumstreiber sind unter anderem Systeme zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen und der OP-Roboter Hugo. Das Diabetesgeschäft MiniMed brachte Medtronic separat an die Börse.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Matthew O’Brien zu lesen ist:
Deutlich höheres Ziel
Das Kursziel steigt laut Ratingübersicht um 35 auf 120 US-Dollar.
Herzrhythmus
Das Geschäft mit Ablationssystemen gegen Vorhofflimmern wuchs zuletzt sehr stark.
Robotik
Medtronic will mit Hugo bis Ende des Geschäftsjahres 2027 mehr als 50.000 Eingriffe erreichen.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Fokus auf margenstärkere Geschäfte
Mit der Abspaltung von MiniMed konzentriert sich Medtronic auf margenstärkere Bereiche.
Zölle belasteten zuletzt die Margen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Matthew O’Brien. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 120 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Medtronic plc (MDT): Kaufen, Kursziel 120,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Matthew O’Brien, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Matthew O’Brien, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.