Medtronic ist einer der größten Medizintechnikkonzerne der Welt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 lag der Umsatz bei 9,8 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,45 US-Dollar.

Wachstumstreiber sind unter anderem Systeme zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen und der OP-Roboter Hugo. Das Diabetesgeschäft MiniMed brachte Medtronic separat an die Börse.