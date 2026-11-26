Wells Fargo habe das Kursziel für die Aktie von Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE-Symbol: MDT) von 104 auf 110 USD angehoben und das Rating „overweight“ bestätigt. Die Investmentbank habe darauf hingewiesen, dass Medtronic im zweiten Quartal die Erwartungen beim organischen Umsatzwachstum deutlich übertroffen habe. Medtronic habe seine Umsatz- und Gewinnprognose je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 trotz einer Belastung des Umsatzwachstums um 20 Basispunkte durch die Abspaltung von MiniMed unverändert beibehalten. Allerdings habe das Unternehmen damit faktisch seine Wachstumsprognose für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres um 50 bis 75 Basispunkte gesenkt. Wells Fargo erwarte, dass Medtronic auf seinem Investorentag eine langfristige Strategie mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem noch stärkeren Wachstum des Gewinns je Aktie präsentieren werde, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)