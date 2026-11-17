Die erweiterte 510(k)-Freigabe deckt laut Medtronic alle allgemeinchirurgischen Eingriffe im Oberbauch ab. Ausdrücklich genannt werden unter anderem die Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie), der Roux-en-Y-Magenbypass, die Versorgung von Bauchwandbrüchen und Dünndarmresektionen. Im Unterbauch kommen die Reparatur von Leistenbrüchen sowie die Blinddarm-Entfernung hinzu.

Die Dimension ist beachtlich: Auf die nun freigegebenen Verfahren entfallen nach Unternehmensangaben rund 3,5 Millionen Operationen pro Jahr in den USA – mehr als die Hälfte aller Weichteil-Eingriffe im Land.