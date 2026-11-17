Medtronic öffnet seinem Operationsroboter Hugo die Tür zum größten Segment der robotergestützten Chirurgie in den USA: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das System für allgemeinchirurgische Eingriffe freigegeben, wie der Medizintechnikkonzern (NYSE-Kürzel: MDT, ISIN: IE00BTN1Y115) am Dienstag mitteilte. Damit kann Hugo in amerikanischen Kliniken künftig etwa bei Gallenblasen-Entfernungen, Hernien-Operationen und Magenbypässen eingesetzt werden – bislang war der Roboter in den USA nur für urologische Eingriffe zugelassen.
Medtronic-Aktie: Hugo-Roboter darf in den USA jetzt auch Galle, Hernien und Magenbypass operieren – Angriff auf das Kerngeschäft von Intuitive?
Die FDA hat Medtronics OP-Roboter Hugo für die Allgemeinchirurgie freigegeben. Die neuen Indikationen umfassen rund 3,5 Millionen Eingriffe pro Jahr in den USA – mehr als die Hälfte aller Weichteil-Operationen. Bisher war das System dort nur für die Urologie zugelassen.
Die Freigabe im Detail
Welche Eingriffe sind jetzt erlaubt?
Die erweiterte 510(k)-Freigabe deckt laut Medtronic alle allgemeinchirurgischen Eingriffe im Oberbauch ab. Ausdrücklich genannt werden unter anderem die Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie), der Roux-en-Y-Magenbypass, die Versorgung von Bauchwandbrüchen und Dünndarmresektionen. Im Unterbauch kommen die Reparatur von Leistenbrüchen sowie die Blinddarm-Entfernung hinzu.
Die Dimension ist beachtlich: Auf die nun freigegebenen Verfahren entfallen nach Unternehmensangaben rund 3,5 Millionen Operationen pro Jahr in den USA – mehr als die Hälfte aller Weichteil-Eingriffe im Land.
Der Weg bis hierher
Wie schnell wächst Hugo?
Der Weg in den US-Markt war lang. Erst Anfang Dezember 2025 hatte Medtronic die erste FDA-Freigabe für Hugo erhalten – damals beschränkt auf urologische Eingriffe. Im September 2026 folgte die Freigabe des Gefäßversiegelungsinstruments LigaSure RAS Maryland für das System. Mit der Allgemeinchirurgie kommt nun das volumenstärkste Anwendungsfeld hinzu.
Außerhalb der USA ist die Allgemeinchirurgie laut Medtronic bereits zum am schnellsten wachsenden Einsatzgebiet von Hugo geworden und hat dort Urologie und Gynäkologie überholt. Die Zahl der Hugo-Eingriffe wächst nach Konzernangaben mehr als doppelt so schnell wie der Markt für robotergestützte Chirurgie insgesamt. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres soll die Marke von 50.000 Eingriffen überschritten werden.
Matt Anderson, Chef des Chirurgie-Geschäfts von Medtronic, wirbt mit Hugo als „praktischer Option“, die Kliniken helfen soll, Kapazitäts- und Zugangsprobleme zu lösen.
Einordnung
Was bedeutet die Freigabe für die Medtronic-Aktie?
Für die Medtronic-Aktie ist die Nachricht vor allem ein strategischer Meilenstein. Die Robotik gilt als einer der Wachstumsbausteine des Konzerns, und der US-Markt ist der wichtigste Markt für robotergestützte Chirurgie. Erst mit der breiten Indikation in der Allgemeinchirurgie kann Hugo dort im großen Stil um Klinikbudgets konkurrieren.
Der Platzhirsch in diesem Feld ist Intuitive Surgical mit seinem da-Vinci-System, das in den USA seit vielen Jahren in der Allgemeinchirurgie etabliert ist. Medtronic tritt damit gegen eine große installierte Basis an, auf die Chirurgen und Kliniken eingespielt sind.
Die unmittelbare Kursreaktion fiel verhalten aus: Nach Angaben von RTTNews lag die Medtronic-Aktie vorbörslich rund 0,7 Prozent im Plus bei 103,62 US-Dollar, nachdem sie am Montag bei 102,88 Dollar geschlossen hatte.
Breiter Markt
Die neuen Indikationen umfassen rund 3,5 Millionen US-Eingriffe jährlich.
Schnelles Wachstum
Hugo-Eingriffe wachsen laut Medtronic mehr als doppelt so schnell wie der Robotik-Markt.
Nächster Meilenstein
Bis Ende des Geschäftsjahres sollen mehr als 50.000 Hugo-Eingriffe erreicht sein.
FAQ zur Medtronic-Aktie
Was hat die FDA für Medtronic freigegeben?
Allgemeinchirurgische Eingriffe mit dem Roboter Hugo RAS, darunter Gallenblasen-Entfernung, Magenbypass, Hernien-Operationen, Dünndarmresektionen und Blinddarm-Entfernung.
Wofür war Hugo in den USA bisher zugelassen?
Seit Dezember 2025 für urologische Eingriffe.
Wie groß ist der adressierte Markt?
Laut Medtronic rund 3,5 Millionen Eingriffe pro Jahr in den USA, mehr als die Hälfte aller Weichteil-Operationen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Medtronic-Aktie gehandelt?
An der NYSE unter MDT, die ISIN lautet IE00BTN1Y115.
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