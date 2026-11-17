Medtronic baut sein Geschäft mit Gefäßtherapien per Zukauf aus: Der Medizintechnik-Konzern übernimmt Contego Medical, einen Entwickler von Systemen zur Behandlung verengter Halsschlagadern (Karotiden). Der Kaufpreis liegt bei 380 Millionen US-Dollar, hinzu kommen mögliche Zahlungen nach Abschluss der Transaktion. Die Medtronic-Aktie (Kürzel MDT an der NYSE, ISIN IE00BTN1Y115) steht damit vor ihrem nächsten Termin: Am 24. November legt der Konzern seine Quartalszahlen vor.
Medtronic-Aktie: 380-Millionen-Dollar-Zukauf – Medtronic will die Halsschlagader erobern
Medtronic übernimmt den Medizintechnik-Spezialisten Contego Medical für 380 Millionen US-Dollar plus mögliche weitere Zahlungen. Damit holt sich der Konzern Systeme zur Behandlung verengter Halsschlagadern ins Haus. Der Abschluss ist für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres geplant, der Effekt auf den bereinigten Gewinn je Aktie soll zunächst minimal verwässernd sein.
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Der Deal
Was kauft Medtronic mit Contego ein?
Contego Medical ist ein privat gehaltenes Unternehmen. Kernprodukt ist das Neuroguard-IEP-Direct-System, das nach Unternehmensangaben bereits eine FDA-Zulassung hat. Es dient der Revaskularisierung der Halsschlagader über einen direkten Zugang am Hals (transkarotid) und kombiniert einen integrierten Embolieschutz mit einer Flussumkehr. Ziel solcher Verfahren ist es, verengte Gefäße zu öffnen und dabei zu verhindern, dass sich lösende Ablagerungen ins Gehirn gelangen und einen Schlaganfall auslösen.
Dazu kommen die Excipio-Thrombektomie-Produkte zur Entfernung von Blutgerinnseln. Sie sollen laut Medtronic das bestehende Liberant-Angebot bei peripheren Gefäßerkrankungen ergänzen.
Ganz fremd sind sich die Partner nicht: Seit Januar 2025 vertreibt Medtronic die Contego-Produkte in den USA bereits exklusiv. Mit der Übernahme holt der Konzern die Technologie nun komplett ins eigene Haus.
Die Strategie
Warum setzt Medtronic auf die Halsschlagader?
Medtronic will nach eigener Darstellung den Zugang zu Karotis-Therapien der nächsten Generation ausbauen. Ein Medtronic-Manager formulierte den Anspruch, in diesem Feld unangefochtener Marktführer zu werden. Für den Konzern ist der Zukauf eine klassische Ergänzungsübernahme: überschaubarer Preis im Verhältnis zur Konzerngröße, aber ein Produkt, das bereits zugelassen ist und das Medtronic aus dem Vertrieb kennt.
Zugelassene Technik
Das Neuroguard-System hat bereits eine FDA-Zulassung; Medtronic kauft also kein reines Entwicklungsrisiko.
Bekannter Partner
Durch die Vertriebspartnerschaft seit 2025 kennt Medtronic Produkt und Markt.
Breiteres Portfolio
Mit Excipio kommen Produkte zur Gerinnselentfernung hinzu, die das periphere Gefäßgeschäft ergänzen.
Für Anleger
Was bedeutet der Zukauf für die Medtronic-Aktie?
Finanziell ist die Übernahme für den Konzern überschaubar. Medtronic erwartet, dass der Deal den bereinigten Gewinn je Aktie in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 nur minimal verwässert und danach neutral bis positiv wirkt. Der Abschluss soll im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erfolgen, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.
FAQ
Häufige Fragen zur Medtronic-Aktie
Was zahlt Medtronic für Contego Medical? 380 Millionen US-Dollar, dazu mögliche Zahlungen nach Abschluss der Übernahme.
Was stellt Contego Medical her? Das Neuroguard-IEP-Direct-System zur Behandlung verengter Halsschlagadern sowie die Excipio-Thrombektomie-Produkte.
Wann soll der Deal abgeschlossen werden? Im dritten Quartal des Medtronic-Geschäftsjahres 2027, vorbehaltlich üblicher Bedingungen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Medtronic-Aktie gehandelt? An der NYSE unter MDT, die ISIN lautet IE00BTN1Y115.
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