Contego Medical ist ein privat gehaltenes Unternehmen. Kernprodukt ist das Neuroguard-IEP-Direct-System, das nach Unternehmensangaben bereits eine FDA-Zulassung hat. Es dient der Revaskularisierung der Halsschlagader über einen direkten Zugang am Hals (transkarotid) und kombiniert einen integrierten Embolieschutz mit einer Flussumkehr. Ziel solcher Verfahren ist es, verengte Gefäße zu öffnen und dabei zu verhindern, dass sich lösende Ablagerungen ins Gehirn gelangen und einen Schlaganfall auslösen.

Dazu kommen die Excipio-Thrombektomie-Produkte zur Entfernung von Blutgerinnseln. Sie sollen laut Medtronic das bestehende Liberant-Angebot bei peripheren Gefäßerkrankungen ergänzen.

Ganz fremd sind sich die Partner nicht: Seit Januar 2025 vertreibt Medtronic die Contego-Produkte in den USA bereits exklusiv. Mit der Übernahme holt der Konzern die Technologie nun komplett ins eigene Haus.