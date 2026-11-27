Eine neue Meldung gibt es nicht. Das Minus kommt bei minimalem Umsatz zustande und ist deshalb mit Vorsicht zu lesen. Es passt aber in das Bild der vergangenen Tage: Der Schub durch das Rückkaufprogramm ist aufgebraucht. Am 19. November war die Medios Aktie nach der Ankündigung zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 11,24 Euro gesprungen. Eine Woche später notiert der SDAX Verlierer wieder klar darunter.

Dass ein Titel fällt, während das Unternehmen selbst als Käufer am Markt ist, zeigt, wie groß die Skepsis ist. An einem Tag, an dem Anleger zu Technologie- und Autowerten zurückkehren, bleiben defensive Gesundheitswerte zudem links liegen.