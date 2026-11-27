Rot im grünen Markt: Die Medios Aktie gibt am Freitagmorgen um 1,20 Prozent auf 10,73 Euro nach und ist zweitgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Der Index legt zeitgleich 0,84 Prozent zu. Allerdings wechselten bis dahin nur Aktien für rund 5.700 Euro den Besitzer.
Medios Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – 19 Millionen Euro Rückkauf, und trotzdem rutscht der Kurs weiter Richtung Jahrestief
Die Medios Aktie verliert am Freitagmorgen 1,20 Prozent auf 10,73 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Berliner Spezialpharma-Konzern kauft seit einer Woche eigene Aktien zurück. Die Wirkung ist verpufft, die schwachen Neunmonatszahlen wiegen schwerer.
Der Auslöser
Warum fällt die Medios Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Das Minus kommt bei minimalem Umsatz zustande und ist deshalb mit Vorsicht zu lesen. Es passt aber in das Bild der vergangenen Tage: Der Schub durch das Rückkaufprogramm ist aufgebraucht. Am 19. November war die Medios Aktie nach der Ankündigung zeitweise um mehr als fünf Prozent auf 11,24 Euro gesprungen. Eine Woche später notiert der SDAX Verlierer wieder klar darunter.
Dass ein Titel fällt, während das Unternehmen selbst als Käufer am Markt ist, zeigt, wie groß die Skepsis ist. An einem Tag, an dem Anleger zu Technologie- und Autowerten zurückkehren, bleiben defensive Gesundheitswerte zudem links liegen.
Der Hintergrund
Mehr Umsatz, weniger Gewinn
Medios versorgt Apotheken und Kliniken mit Spezialarzneimitteln und stellt patientenindividuelle Therapien her. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 6,7 Prozent auf 1,633 Milliarden Euro, Ergebnis und Cashflow gingen jedoch zurück. Vorstandschef Thomas Meier erwartet das bereinigte EBITDA nur noch am unteren Ende der Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro. Die Umsatzprognose von 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro gilt weiter.
Mit dem Rückkauf von bis zu 1,5 Millionen Aktien, knapp sechs Prozent des Grundkapitals, will der Konzern gegensteuern. Das Programm läuft längstens bis zum 19. November 2027. Zusätzlich sollen 986.362 Aktien aus einem früheren Rückkauf eingezogen werden.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Medios Aktie
Warum ist die Medios Aktie heute SDAX Verlierer?
Bei sehr geringem Umsatz drücken einzelne Verkäufe den Kurs. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie groß ist der Aktienrückkauf?
Bis zu 1,5 Millionen Aktien für maximal 19 Millionen Euro, gestartet am 19. November 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Medios Aktie?
ISIN DE000A1MMCC8, WKN A1MMCC, Handelssymbol ILM1 (Xetra).
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