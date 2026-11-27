Die McDonald's-Aktie hat sich innerhalb weniger Wochen von einem Vierjahrestief zu einem der stabilsten Dow-Werte entwickelt. Dass sie vorbörslich leicht nachgibt, ändert daran nichts. Das Geschäftsmodell – Mieteinnahmen und Lizenzgebühren von Franchisenehmern – gilt als widerstandsfähig, in Zeiten stagnierender Konsumausgaben können preisbewusste Gäste dem Konzern zugutekommen. Auf der anderen Seite stehen schwache Besucherzahlen im US-Geschäft und die Frage, wie lange Kunden bereit sind, höhere Preise zu zahlen.