Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, Symbol MDO, US-Symbol MCD) zählt vorbörslich zu den Dow Jones Verlierern. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) gibt die Restaurantkette um 1,62 US-Dollar beziehungsweise 0,57 % auf 281,88 US-Dollar nach. Am Mittwoch hatte die Aktie 1,0 % höher bei 283,50 US-Dollar geschlossen.
McDonald's-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Verlierer: Die Erholung macht Pause
Die McDonald's-Aktie verliert vorbörslich 0,57 % auf 281,88 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Nach einem der besten Monate seit Langem rutscht der Restaurantkonzern zum Black Friday leicht ins Minus – ohne eigene Nachricht.
Dow Jones Verlierer Nr. 4
Warum die McDonald's-Aktie vorbörslich nachgibt
Das Minus der McDonald's-Aktie ist klein und ohne konkreten Anlass. Es spiegelt eher die Gegenbewegung nach einem starken Lauf.
Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf
Vom Oktobertief bei 230,88 US-Dollar hat die Aktie bis zum Vorbörsenkurs von heute gut 22 % zugelegt. Allein am 4. November sprang sie um 6,53 % nach oben, nachdem der Konzern im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte.
Rotation zurück zu Technologie
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, der Dow Jones nur rund 0,9 %. Defensive Werte bleiben dabei zurück.
Stärkster Dow-Wert im Börsenbeben
In der Woche vom 16. bis 20. November, in der der Dow Jones fast 8 % verlor, war McDonald's der einzige Gewinner unter den 30 Werten. Entsprechend schwer wiegt jetzt die Gegenbewegung.
Konsumenten bleiben preisbewusst
Laut Trefis hatte die schwache Entwicklung der US-Umsätze im Sommer die Aktie belastet, nach dem Investorentag am 23. September fiel sie auf ein Vierjahrestief. Der Konzern setzt deshalb auf günstige Preise und seine Strategie "NEXT".
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Von der Schwäche zurück ins Rampenlicht
Die McDonald's-Aktie hat sich innerhalb weniger Wochen von einem Vierjahrestief zu einem der stabilsten Dow-Werte entwickelt. Dass sie vorbörslich leicht nachgibt, ändert daran nichts. Das Geschäftsmodell – Mieteinnahmen und Lizenzgebühren von Franchisenehmern – gilt als widerstandsfähig, in Zeiten stagnierender Konsumausgaben können preisbewusste Gäste dem Konzern zugutekommen. Auf der anderen Seite stehen schwache Besucherzahlen im US-Geschäft und die Frage, wie lange Kunden bereit sind, höhere Preise zu zahlen.
FAQ
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie
Warum ist die McDonald's-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Nach einem starken Lauf nehmen Anleger Gewinne mit, zudem fließt Geld zurück in Technologiewerte. Eine neue Nachricht von McDonald's gibt es nicht.
Wie hoch steht die McDonald's-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 281,88 US-Dollar, 0,57 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch (283,50 US-Dollar).
Wie hat sich die Aktie seit Oktober entwickelt?
Vom Tief bei 230,88 US-Dollar am 7. Oktober hat sie gut 22 % zugelegt.
Welche ISIN und WKN hat die McDonald's-Aktie?
ISIN US5801351017, WKN 856958. Handelssymbol in Deutschland MDO, in den USA MCD (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- McDonald's Corporation
- ISIN
- US5801351017
- WKN
- 856958
- Handelssymbol
- MDO
- US-Handelssymbol
- MCD (NYSE)
- Kurs
- 281,88 US-Dollar vorbörslich (-0,57 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 4 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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