McDonald's-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 3: Nach dem Zahlenrally Pause

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 16:00 2 Min.

Die McDonald's-Aktie fällt zum US-Handelsstart um 0,45 % auf 282,22 US-Dollar. Nach dem Kurssprung zu den Quartalszahlen Anfang November nehmen Anleger bei dem Schnellrestaurant-Konzern Gewinne mit.

Bild: Sionk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, Symbol MDO, US-Symbol MCD) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Restaurantkonzern um 1,28 US-Dollar beziehungsweise 0,45 % auf 282,22 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 283,50 US-Dollar geschlossen. McDonald's-Aktie, Dow Jones Verlierer Nr. 3 -0,45 % Kurs um 15:32 Uhr 282,22 USD Schlusskurs am Mittwoch 283,50 USD Kursplus am 4. November nach Zahlen +6,53 % Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; StockAnalysis Dow Jones Verlierer Nr. 3 Warum die McDonald's-Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht von McDonald's gibt es nicht. Die McDonald's-Aktie verliert leicht im Zuge der Umschichtung. 01 Rotation in Zykliker 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Defensive Konsumwerte wie McDonald's werden verkauft, Industrie-, Finanz- und Technologiewerte gekauft. 02 Starker Lauf nach Zahlen Im dritten Quartal übertraf McDonald's die Erwartungen. Die Aktie sprang am 4. November laut StockAnalysis um 6,53 %. Gewinnmitnahmen sind nach so einem Sprung üblich. 03 Dünner Handel Am Black Friday endet der Handel früh. Schon kleine Aufträge bewegen die Kurse. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Solide, aber nicht billig McDonald's gilt als stabiles Geschäft mit Franchise-Einnahmen. Nach dem Kurssprung im November ist die Aktie anspruchsvoll bewertet. Ob sie weiter steigt, hängt an den Besucherzahlen im Weihnachtsquartal. Was für die McDonald's-Aktie spricht Starke Quartalszahlen im Herbst.

Stabiles Franchise-Geschäft.

Defensiver Charakter. Was gegen die McDonald's-Aktie spricht Anspruchsvolle Bewertung nach dem Kurssprung.

Umschichtung in zyklische Werte.

Abhängigkeit von der Konsumlaune. FAQ Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie Warum ist die McDonald's-Aktie Dow Jones Verlierer? Anleger schichten um und nehmen nach dem Kurssprung Gewinne mit. Eine negative Meldung gibt es nicht.

Wie hoch steht die McDonald's-Aktie? Laut Indikation bei 282,22 US-Dollar, 0,45 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Welche ISIN und WKN hat die McDonald's-Aktie? ISIN US5801351017, WKN 856958. Handelssymbol in Deutschland MDO, in den USA MCD (NYSE). Steckbrief Unternehmen McDonald's Corporation ISIN US5801351017 WKN 856958 Handelssymbol MDO US-Handelssymbol MCD (NYSE) Kurs 282,22 US-Dollar (-0,45 %) Rang im Dow Jones Verlierer Nr. 3 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: McDonald's-Aktie als Dow Jones Verlierer ohne Schlechtnachricht Die McDonald's-Aktie gibt nach dem Zahlenrally leicht nach. Ein Trendbruch ist das nicht.

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