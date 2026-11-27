McDonald's-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 1: Nach dem Zahlenrally Pause

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die McDonald's-Aktie fällt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 0,27 % auf 282,73 US-Dollar und ist größter Dow Jones Verlierer. In einem Markt, in dem 27 von 30 Werten steigen, bleibt der Schnellrestaurant-Konzern zurück.

Bild: Sionk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, Symbol MDO, US-Symbol MCD) ist am Black Friday größter Dow Jones Verlierer. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) fällt der Restaurantkonzern um 0,77 US-Dollar beziehungsweise 0,27 % auf 282,73 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 283,50 US-Dollar geschlossen. Zum US-Start hatte das Minus noch 0,45 % betragen. McDonald's-Aktie, Dow Jones Verlierer Nr. 1 -0,27 % Kurs nach Handelsschluss 282,73 USD Schlusskurs am Mittwoch 283,50 USD Kursplus am 4. November nach Zahlen +6,53 % Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; StockAnalysis Dow Jones Verlierer Nr. 1 Warum die McDonald's-Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht von McDonald's gibt es nicht. Die McDonald's-Aktie verliert leicht, weil Anleger in zyklische Werte umschichten. 01 Rotation Nur drei der 30 Dow-Werte schließen im Minus. Defensive Konsumwerte wie McDonald's sind weniger gefragt als Industrie-, Finanz- und Technologiewerte. 02 Starker Lauf nach Zahlen Im dritten Quartal übertraf McDonald's die Erwartungen. Die Aktie sprang am 4. November laut StockAnalysis um 6,53 %. Gewinnmitnahmen sind nach so einem Sprung üblich. 03 Kleines Minus Mit minus 0,27 % liegt die Bewegung im üblichen Schwankungsbereich eines verkürzten Handelstags. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Solide, aber nicht billig McDonald's gilt als stabiles Geschäft mit Franchise-Einnahmen. Nach dem Kurssprung im November ist die Aktie anspruchsvoll bewertet. Ob sie weiter steigt, hängt an den Besucherzahlen im Weihnachtsquartal. Was für die McDonald's-Aktie spricht Starke Quartalszahlen im Herbst.

Stabiles Franchise-Geschäft.

Defensiver Charakter. Was gegen die McDonald's-Aktie spricht Anspruchsvolle Bewertung nach dem Kurssprung.

Umschichtung in zyklische Werte.

Abhängigkeit von der Konsumlaune. FAQ Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie Warum ist die McDonald's-Aktie Dow Jones Verlierer? Anleger schichten um und nehmen nach dem Kurssprung Gewinne mit. Eine negative Meldung gibt es nicht.

Wie hoch steht die McDonald's-Aktie? Laut Kursliste bei 282,73 US-Dollar, 0,27 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Welche ISIN und WKN hat die McDonald's-Aktie? ISIN US5801351017, WKN 856958. Handelssymbol in Deutschland MDO, in den USA MCD (NYSE). Steckbrief Unternehmen McDonald's Corporation ISIN US5801351017 WKN 856958 Handelssymbol MDO US-Handelssymbol MCD (NYSE) Kurs 282,73 US-Dollar (-0,27 %) Rang im Dow Jones Verlierer Nr. 1 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: McDonald's-Aktie als Dow Jones Verlierer ohne Schlechtnachricht Die McDonald's-Aktie gibt nach dem Zahlenrally leicht nach. Ein Trendbruch ist das nicht.

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