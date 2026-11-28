Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, US-Symbol MCD) ist mit einem Wochenplus von 3,43 % der 22. beste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 13,29 %, auf Jahressicht bei minus 9,53 % und auf Fünfjahressicht bei plus 13,04 %.
McDonald's-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 22: Plus von 3,43 Prozent trotz Freitagsminus
Die McDonald's-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 3,43 % zu und ist 22. bester Dow Jones Gewinner der Woche. Am Freitag gab sie als einziger Wochengewinner leicht nach.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 22
Warum die McDonald's-Aktie in der Woche zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die McDonald's-Aktie profitiert von ihrem Ruf als defensiver Wert.
Freitag im Minus
Als einziger der Wochengewinner schloss McDonald's am Freitag im Minus: minus 0,31 % auf 282,62 US-Dollar, während 27 von 30 Dow-Werten zulegten.
Starker Monat
Mit plus 13,29 % in vier Wochen gehört McDonald's zu den stärkeren Werten im Dow.
Defensive Werte gefragt
Laut Dow-Übersicht stützten defensive Konsumwerte die Aktie im Monatsverlauf.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Gewinner ohne Schwung zum Schluss
Das Wochenplus kam vor dem Freitag. Der Jahresverlust von 9,53 % bleibt.
FAQ
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie
Warum ist die McDonald's-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie gewann vor dem Freitag. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die McDonald's-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 3,43 %.
Welche ISIN und WKN hat die McDonald's-Aktie?
ISIN US5801351017, WKN 856958. US-Symbol MCD (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- McDonald's Corporation
- ISIN
- US5801351017
- WKN
- 856958
- US-Handelssymbol
- MCD (NYSE)
- Kurs
- 282,62 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 22 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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