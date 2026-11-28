McDonald's-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 22: Plus von 3,43 Prozent trotz Freitagsminus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die McDonald's-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 3,43 % zu und ist 22. bester Dow Jones Gewinner der Woche. Am Freitag gab sie als einziger Wochengewinner leicht nach.

Bild: Sionk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, US-Symbol MCD) ist mit einem Wochenplus von 3,43 % der 22. beste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 13,29 %, auf Jahressicht bei minus 9,53 % und auf Fünfjahressicht bei plus 13,04 %. McDonald's-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 22 +3,43 % Bilanz auf Monatssicht +13,29 % Bilanz auf Jahressicht -9,53 % Kurs am Freitag, 27.11. 282,62 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 22 Warum die McDonald's-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die McDonald's-Aktie profitiert von ihrem Ruf als defensiver Wert. 01 Freitag im Minus Als einziger der Wochengewinner schloss McDonald's am Freitag im Minus: minus 0,31 % auf 282,62 US-Dollar, während 27 von 30 Dow-Werten zulegten. 02 Starker Monat Mit plus 13,29 % in vier Wochen gehört McDonald's zu den stärkeren Werten im Dow. 03 Defensive Werte gefragt Laut Dow-Übersicht stützten defensive Konsumwerte die Aktie im Monatsverlauf. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Gewinner ohne Schwung zum Schluss Das Wochenplus kam vor dem Freitag. Der Jahresverlust von 9,53 % bleibt. Was für die McDonald's-Aktie spricht Starker Monat mit plus 13,29 %.

Defensiver Charakter.

Wochenplus trotz schwachem Freitag. Was gegen die McDonald's-Aktie spricht Minus von 9,53 % auf Jahressicht.

Kein eigener Auslöser der Woche.

Schwäche am Freitag bei breitem Markt. FAQ Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie Warum ist die McDonald's-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie gewann vor dem Freitag. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die McDonald's-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 3,43 %.

Welche ISIN und WKN hat die McDonald's-Aktie? ISIN US5801351017, WKN 856958. US-Symbol MCD (NYSE). Steckbrief Unternehmen McDonald's Corporation ISIN US5801351017 WKN 856958 US-Handelssymbol MCD (NYSE) Kurs 282,62 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 22 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: McDonald's-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die McDonald's-Aktie gewinnt in der Woche, verliert aber am Freitag. Der starke Monat stützt das Bild.

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