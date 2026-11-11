McDonald's Aktie: Dividenden-Hammer nach starken Quartalszahlen!

Die McDonald's-Aktie bietet im November 2026 eine interessante Mischung aus operativer Stärke, attraktiven Ausschüttungen und ungelösten Wachstumsproblemen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass der Konzern seine Gewinne auch in einem schwierigen Umfeld steigern kann. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal auf 7,157 Milliarden USD, der operative Gewinn legte um 7 Prozent auf 3,595 Milliarden USD zu und das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 11 Prozent auf 3,57 USD. Gleichzeitig entwickelten sich die vergleichbaren Umsätze in den USA mit einem Rückgang von 0,2 Prozent schwächer. Die internationale Geschäftsentwicklung konnte diese Belastung teilweise ausgleichen. Besonders positiv ist die angekündigte Erhöhung der Quartalsdividende um 4 Prozent auf 1,93 USD. Beim aktuellen NYSE-Kurs von 277,80 USD ergibt sich daraus eine annualisierte Dividendenrendite von rund 2,78 Prozent. Auch die Analystenbewertungen bieten interessante Perspektiven. Bank of America Securities nennt ein Kursziel von 343 USD, was einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 23,5 Prozent entspricht. UBS sieht 320 USD, Citi und BMO Capital jeweils 315 USD. Andere Banken bleiben zurückhaltender. Bernstein nennt 280 USD und JPMorgan lediglich 270 USD. Diese Spannbreite macht deutlich, dass die zukünftige Kursentwicklung stark davon abhängt, wie erfolgreich McDonald's seine operativen Herausforderungen bewältigt. Die Chancen liegen in einer Erholung der US-Kundenfrequenz, der internationalen Expansion, dem digitalen Geschäft, der hohen Profitabilität und weiteren nachhaltig finanzierten Ausschüttungen. Zu den Risiken zählen der intensive Wettbewerb, steigende Kosten, eine mögliche Abschwächung der Konsumnachfrage und eine anspruchsvolle Aktienbewertung. Für langfristig orientierte Anleger bleibt McDonald's ein interessantes Qualitätsunternehmen. Ob die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bietet, hängt jedoch wesentlich davon ab, ob die angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung des US-Geschäfts tatsächlich Wirkung zeigen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob McDonald's weiterhin Milliarden von Burgern verkaufen kann, sondern ob der Konzern künftig wieder mehr Kunden gewinnt und gleichzeitig seine außergewöhnliche Ertragskraft bewahrt. Gelingt dieser Spagat, könnte die McDonald's-Aktie ihre Erholung fortsetzen. Misslingt er, dürfte auch die schönste Dividendenerhöhung nicht ausreichen, um sämtliche Zweifel der Anleger zu beseitigen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 11. November 2026

Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.