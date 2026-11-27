Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Auffällig ist der Gegensatz im eigenen Haus: Friedrich Vorwerk, die bekannteste Beteiligung von MBB, gewinnt am Freitagmorgen gut zwei Prozent und überspringt 80 Euro. Die Mutter gibt zur gleichen Zeit ein Prozent ab. Solche Abweichungen kommen bei Holdings regelmäßig vor. Der Kurs der Dachgesellschaft folgt dem Wert der Töchter oft mit Verzögerung, und bei vergleichsweise geringen Umsätzen können einzelne Verkaufsaufträge den Ausschlag geben.

Dazu kommt die Charttechnik. Um die Marke von 200 Euro pendelt die MBB Aktie seit Mitte November. Am 13. November schloss sie bei 198,60 Euro, nachdem sie im Tagesverlauf bis 207,50 Euro gestiegen war. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben ist dem SDAX Verlierer bisher nicht gelungen.