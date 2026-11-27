Die runde Marke hält nicht: Die MBB Aktie gibt am Freitagmorgen um 1,00 Prozent auf 198,00 Euro nach und ist fünftgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag hatte die Berliner Beteiligungsgesellschaft noch bei genau 200 Euro geschlossen.
MBB Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – die Tochter steigt, die Mutter fällt: Holding rutscht unter 200 Euro
Die MBB Aktie verliert am Freitagmorgen 1,00 Prozent auf 198 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Kurios: Die wichtigste Beteiligung Friedrich Vorwerk steht zeitgleich unter den Gewinnern im selben Index. Was das über den Kurs der Berliner Beteiligungsgesellschaft sagt.
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Der Auslöser
Warum fällt die MBB Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Auffällig ist der Gegensatz im eigenen Haus: Friedrich Vorwerk, die bekannteste Beteiligung von MBB, gewinnt am Freitagmorgen gut zwei Prozent und überspringt 80 Euro. Die Mutter gibt zur gleichen Zeit ein Prozent ab. Solche Abweichungen kommen bei Holdings regelmäßig vor. Der Kurs der Dachgesellschaft folgt dem Wert der Töchter oft mit Verzögerung, und bei vergleichsweise geringen Umsätzen können einzelne Verkaufsaufträge den Ausschlag geben.
Dazu kommt die Charttechnik. Um die Marke von 200 Euro pendelt die MBB Aktie seit Mitte November. Am 13. November schloss sie bei 198,60 Euro, nachdem sie im Tagesverlauf bis 207,50 Euro gestiegen war. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben ist dem SDAX Verlierer bisher nicht gelungen.
Der Hintergrund
Eine Holding, fünf Töchter
MBB wurde 1995 von Gert-Maria Freimuth und Christof Nesemeier gegründet und erwirbt mittelständische Unternehmen, um sie langfristig zu entwickeln. Zum Portfolio gehören der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk, der Automatisierungsspezialist Aumann, der IT-Sicherheitsanbieter DTS, der Holzwerkstoffhersteller Delignit und Hanke Tissue. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen zum dritten Quartal legte MBB am 12. November vor. Wer die MBB Aktie kauft, setzt vor allem auf den Netzausbau in Deutschland, denn Friedrich Vorwerk ist der mit Abstand wichtigste Werttreiber.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur MBB Aktie
Warum ist die MBB Aktie heute SDAX Verlierer?
Der Kurs gibt ohne Nachricht leicht nach und fällt unter 200 Euro. Die Tochter Friedrich Vorwerk steigt zeitgleich.
Welche Unternehmen gehören zu MBB?
Friedrich Vorwerk, Aumann, DTS, Delignit und Hanke Tissue.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der MBB Aktie?
ISIN DE000A0ETBQ4, WKN A0ETBQ, Handelssymbol MBB (Xetra).
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