MBB Aktie: SDAX Verlierer am Abend – die Tochter springt um 5 Prozent, die Mutter rutscht unter 200 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die MBB Aktie verliert am Freitag 0,70 Prozent auf 198,60 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Gleichzeitig gewinnt die wichtigste Beteiligung Friedrich Vorwerk 5,41 Prozent.

Ein Paradox im SDAX: Die MBB Aktie gibt am Freitag um 0,70 Prozent auf 198,60 Euro nach und ist zehntgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Am selben Tag steigt Friedrich Vorwerk, die bekannteste Beteiligung der Berliner Holding, um 5,41 Prozent auf 83,80 Euro und steht auf Platz zwei der Gewinner. MBB MBB — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MBB — — — Schlusskurs der MBB Aktie auf Xetra 198,60 € Tagesverlust, Platz 10 der SDAX Verlierer −0,70 % Tagesgewinn der Beteiligung Friedrich Vorwerk +5,41 % Sechsmonatshoch vom 24. November 2026 208,00 € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; MBB SE, Halbjahresbericht 2026; boerse.de Der Auslöser Warum fällt die MBB Aktie heute? Eine Meldung gibt es nicht. Die MBB Aktie pendelt seit Mitte November um die Marke von 200 Euro. Am Dienstag erreichte sie bei 208 Euro ein Sechsmonatshoch, am Donnerstag schloss sie genau auf der runden Marke, am Freitag knapp darunter. Das Handelsvolumen ist gering, wenige Orders genügen für eine Bewegung von gut einem Euro. Dass der SDAX Verlierer den Kurssprung seiner Tochter nicht mitmacht, ist für Holdings nicht ungewöhnlich. Anleger, die auf den Netzausbau setzen, kaufen Vorwerk direkt. Bei MBB bekommen sie ein gemischtes Portfolio und zahlen dafür traditionell einen Abschlag auf die Summe der Teile. Der Hintergrund Fünf Beteiligungen, ein Zugpferd MBB hält Mehrheiten an mittelständischen Unternehmen: am Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk, am Automatisierungsspezialisten Aumann, am IT-Sicherheitsanbieter DTS, am Holzwerkstoffhersteller Delignit und am Papierverarbeiter Hanke Tissue. Im ersten Halbjahr 2026 stieg das bereinigte EBITDA der Gruppe um 53,4 Prozent auf 117,1 Millionen Euro, die Marge kletterte von 14,1 auf 21,8 Prozent. Den größten Anteil daran hat Vorwerk. Die Zahlen zum dritten Quartal legte MBB am 12. November vor. Vom Jahreshoch bei 225 Euro ist die MBB Aktie rund zwölf Prozent entfernt. Was für die MBB Aktie spricht Die wichtigste Beteiligung notiert auf einem Mehrmonatshoch

Kräftig gestiegenes Ergebnis im ersten Halbjahr

Hohe Nettoliquidität gilt als Markenzeichen der Holding Was Anleger bedenken sollten Starke Abhängigkeit vom Erfolg einer Tochter

Holding-Abschlag kann bestehen bleiben

Geringe Handelsumsätze Kurz erklärt Fragen und Antworten zur MBB Aktie Warum ist MBB heute SDAX Verlierer?

Ohne Nachricht. Der Kurs gibt bei dünnem Handel leicht nach und fällt unter 200 Euro. Warum steigt MBB nicht mit Friedrich Vorwerk?

Anleger kaufen das Thema Netzausbau direkt über die Tochter, die Holding wird mit Abschlag gehandelt. MBB Aktie: ISIN DE000A0ETBQ4, WKN A0ETBQ, Börsenkürzel MBB. Fazit zur MBB Aktie Die MBB Aktie ist am Freitag SDAX Verlierer, während ihre Tochter zu den größten Gewinnern zählt. Der Wert der Beteiligung steigt, der Kurs der Holding folgt nicht. Auf Dauer lässt sich diese Schere selten halten.

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