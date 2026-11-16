Mastercard-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg setzt auf „Overweight“ – Kursziel 731 Dollar

Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 14 Prozent auf 9,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 21 Prozent auf 5,31 US-Dollar zu.

Für 2026 erwartet Mastercard weiterhin ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.