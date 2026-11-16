Ein Qualitätswert mit stetigem Wachstum: Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg führt die Mastercard-Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 731 US-Dollar. Zum Kurs von 665,63 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von knapp 10 Prozent. Mastercard betreibt eines der beiden größten Kartennetzwerke der Welt.
Mastercard-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg setzt auf „Overweight“ – Kursziel 731 Dollar
Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg führt die Aktie von Mastercard mit „Overweight“ und einem Kursziel von 731 US-Dollar. Zum Kurs von 665,63 US-Dollar sind das knapp 10 Prozent Potenzial. Der Zahlungsdienstleister wächst zweistellig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mastercard Incorporated
- Handelssymbol
- MA (NYSE)
- Analyst
- Jason Kupferberg
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Overweight
- Kursziel
- 731 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Mastercard-Aktie
Zweistelliges Wachstum – Kupferberg bleibt positiv
Jason Kupferberg sieht bei Mastercard weiteres Kurspotenzial. Die Ratingübersicht weist die Einstufung als neu zugeordnet aus.
Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 14 Prozent auf 9,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 21 Prozent auf 5,31 US-Dollar zu.
Für 2026 erwartet Mastercard weiterhin ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Jason Kupferberg zu lesen ist:
Dienstleistungen wachsen schneller
Das Geschäft mit Zusatzleistungen wie Sicherheit und Datenanalyse wuchs um 19 Prozent und macht über 41 Prozent des Umsatzes aus.
Reisen ins Ausland
Das grenzüberschreitende Volumen stieg um 11 Prozent.
Hohe Marge
Die operative Marge lag bei rund 60 Prozent.
Aktienrückkäufe
Im Quartal kaufte Mastercard eigene Aktien für 3 Milliarden US-Dollar zurück.
KI als neues Feld
Mastercard kündigte eine Partnerschaft mit OpenAI an. Dabei geht es um Zahlungen, Dienstleistungen und den Einsatz von KI.
Für Einkäufe durch KI-Assistenten entwickelt Mastercard eigene Bezahllösungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Jason Kupferberg. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 731 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Mastercard Incorporated (MA): Kaufen, Kursziel 731,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jason Kupferberg, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:26 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:26 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jason Kupferberg, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.