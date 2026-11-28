Marvell-Technology-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Chipwert erholt sich – warum die Aktie um 14,9 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:50 2 Min.

Die Marvell-Technology-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,93 Prozent erholt sich der Spezialist für Rechenzentrums-Chips, bleibt aber auf Monatssicht über 42 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Marvell-Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Handelssymbol: MRVL) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 14,93 Prozent, am Freitag um 7,34 Prozent. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 42,30 Prozent. MRVL MRVL — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MRVL — — — Marvell-Wochenplus +14,93 % Marvell am Freitag +7,34 % Marvell auf Monatssicht -42,30 % Chipindex in der Woche +9,3 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Rebound nach schwerem Absturz Nach dem tiefen Fall im November nutzten Anleger die Chip-Erholung zum Einstieg. Marvell war in den Wochen zuvor besonders stark gefallen: Am 16. November sank die Aktie laut Trefis um 7,3 Prozent. In der Rekordwoche stieg der Chipindex um 9,3 Prozent, Marvell legte darüber hinaus zu. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Chip-Rebound Halbleiter führen die Wochenliste an. 02 Tiefer Fall davor Monatsminus von über 42 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung bleibt fragil Trotz des Wochensprungs liegt die Aktie auf Monatssicht noch weit im Minus. Was für die Marvell-Aktie spricht Sektorrückenwind: Chipwerte erholen sich.

Jahresbilanz: Plus von 60 Prozent auf Jahressicht. Was die Marvell-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Starke Ausschläge in beide Richtungen.

KI-Sorgen: Neue Zweifel würden die Aktie treffen. Steckbrief der Marvell-Aktie Unternehmen: Marvell Technology, Inc.

ISIN: US5738741041 · WKN: A3CNLD

Handelssymbol: MRVL (Nasdaq)

Branche: Halbleiter, Rechenzentrum Häufige Fragen zur Marvell-Aktie Warum ist die Marvell-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 14,93 Prozent im Zuge der Chip-Erholung nach einem schweren Absturz; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, Handelssymbol MRVL. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Marvell Die Marvell-Aktie erholt sich kräftig, bleibt auf Monatssicht aber tief im Minus.

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