Die Marvell-Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Handelssymbol: MRVL) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 14,93 Prozent, am Freitag um 7,34 Prozent. Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 42,30 Prozent.
Marvell-Technology-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Chipwert erholt sich – warum die Aktie um 14,9 Prozent steigt
Die Marvell-Technology-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,93 Prozent erholt sich der Spezialist für Rechenzentrums-Chips, bleibt aber auf Monatssicht über 42 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Rebound nach schwerem Absturz
Nach dem tiefen Fall im November nutzten Anleger die Chip-Erholung zum Einstieg.
Marvell war in den Wochen zuvor besonders stark gefallen: Am 16. November sank die Aktie laut Trefis um 7,3 Prozent. In der Rekordwoche stieg der Chipindex um 9,3 Prozent, Marvell legte darüber hinaus zu. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden.
Chip-Rebound
Halbleiter führen die Wochenliste an.
Tiefer Fall davor
Monatsminus von über 42 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Erholung bleibt fragil
Trotz des Wochensprungs liegt die Aktie auf Monatssicht noch weit im Minus.
Häufige Fragen zur Marvell-Aktie
Warum ist die Marvell-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 14,93 Prozent im Zuge der Chip-Erholung nach einem schweren Absturz; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, Handelssymbol MRVL.
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