B. Riley-Analyst Craig Ellis habe das Kursziel für die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) deutlich von 365 auf 275 USD gesenkt, das "buy"-Rating jedoch bestätigt. Die vollständig durch Aktien finanzierte Übernahme von Lumentum durch den Halbleiterkonzern vergrößere nach Einschätzung des Analysten den adressierbaren Gesamtmarkt des Unternehmens bis zum Kalenderjahr 2030 um 38% auf beeindruckende 550 Mrd. USD. Gleichzeitig stärke die Akquisition Marvells strategische Positionierung in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und optische Technologien und erweitere die technologische Entwicklungsstrategie des Halbleiterkonzerns.
Marvell Technology Aktie: Dieser Milliarden-Deal könnte den KI-Boom auf eine neue Stufe heben!
Kursziel-Schock!
Ellis erwarte, dass sich die Übernahme bereits im ersten Jahr positiv auf das Ergebnis auswirken werde. Zwar dürften die anfänglichen Synergieeffekte zunächst vergleichsweise moderat ausfallen, allerdings sehe er zusätzliches Potenzial für weitere Kosteneinsparungen. Damit bleibe B. Riley trotz der kräftigen Kurszielsenkung optimistisch für die langfristigen Wachstumsperspektiven von Marvell, insbesondere angesichts der zunehmenden Bedeutung von KI-Infrastruktur und optischen Verbindungstechnologien, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)
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