Marvell Technology Aktie: Dieser Milliarden-Deal könnte den KI-Boom auf eine neue Stufe heben!

B. Riley-Analyst Craig Ellis habe das Kursziel für die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) deutlich von 365 auf 275 USD gesenkt, das "buy"-Rating jedoch bestätigt. Die vollständig durch Aktien finanzierte Übernahme von Lumentum durch den Halbleiterkonzern vergrößere nach Einschätzung des Analysten den adressierbaren Gesamtmarkt des Unternehmens bis zum Kalenderjahr 2030 um 38% auf beeindruckende 550 Mrd. USD. Gleichzeitig stärke die Akquisition Marvells strategische Positionierung in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und optische Technologien und erweitere die technologische Entwicklungsstrategie des Halbleiterkonzerns.