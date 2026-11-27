Wann legt Marvell die nächsten Zahlen vor? Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss; der Call beginnt laut TokenPost um 16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ).

Was erwartet der Markt bei der Marvell Aktienanalyse zu den Zahlen? Der Konsens liegt bei 3,15 Milliarden Dollar Umsatz und 1,10 Dollar Gewinn je Aktie.

Wie hoch ist die Marvell Aktienprognose der Analysten? Je nach Anbieter liegt das durchschnittliche Kursziel zwischen rund 295 und 315 Dollar; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.

Was ist die Lumentum-Übernahme? Marvell will Lumentum für rund 115 Milliarden Dollar im Aktientausch übernehmen; sinkt der Marvell-Kurs, fällt der Gegenwert.

Wie stark kann die Marvell Aktie nach den Zahlen schwanken? Der Optionsmarkt preist nach TipRanks rund 16 Prozent ein; in den letzten vier Quartalen reichte die Spanne von −10,3 bis +18,4 Prozent.