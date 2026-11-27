Die Marvell Aktie (Ticker MRVL, Nasdaq) steht vor einem Härtetest: Nach einem Rückgang von rund 43 Prozent binnen eines Monats schloss sie am Mittwoch, 25. November 2026, bei 130,93 US-Dollar – etwa 60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 329,88 Dollar. Am Dienstag, 1. Dezember, legt der Chipentwickler nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Zum Black-Friday-Handel am 27. November meldete Investing.com (über Finwire) vorbörslich ein Plus von 7,3 Prozent, die Nasdaq-Futures lagen zeitweise mehr als 2 Prozent im Plus; einen Schlusskurs vom Freitag gab es zum Redaktionsschluss nicht. Diese Marvell Aktienanalyse zeigt, was an der Börse eingepreist ist, was Analysten erwarten und welche Risiken die Marvell Aktienprognose begleiten.
Marvell Aktienanalyse: 43 Prozent Minus in einem Monat, Zahlen am 1. Dezember – reicht der KI-Rückenwind für die Wende?
Die Marvell Aktie hat binnen eines Monats rund 43 Prozent verloren und liegt etwa 60 Prozent unter ihrem Hoch. Am 1. Dezember kommen die Zahlen zum dritten Quartal – diese Marvell Aktienanalyse ordnet Bewertung, Analystenkonsens und die Aktienprognose des Marktes ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Marvell Technology, Inc.
- Ticker und Börse
- MRVL, Nasdaq
- 52-Wochen-Spanne
- 70,68 bis 329,88 USD
- Nächste Zahlen
- 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss
Stand: 25.11.2026, Letzter belegter Schlusskurs; Kurse vom 26. und 27.11. lagen nicht vor
Der Auslöser
Was ist passiert – und warum steht die Marvell Aktie so unter Druck?
Der November war für Halbleiterwerte ein Ausverkaufsmonat. Marvell traf es besonders hart: Laut TokenPost verlor die Aktie auf Monatssicht rund 43 Prozent und notiert unter ihrer 50-Tage-Linie (218,78 Dollar) und ihrer 200-Tage-Linie (188,04 Dollar). Am 20. November fiel der Titel laut StockAnalysis um 11,7 Prozent auf 122,28 Dollar. Zusätzlich belastet die geplante Übernahme von Lumentum: Marvell will den Glasfaser-Spezialisten laut TipRanks, TokenPost und StockAnalysis für rund 115 Milliarden Dollar im Aktientausch kaufen. Weil der Marvell-Kurs fällt, sinkt der Gegenwert für die Lumentum-Eigner – und die Sorge vor Verwässerung wächst.
Das Geschäft
Wie verdient Marvell Geld – und warum hängt alles am KI-Rechenzentrum?
Marvell entwickelt Halbleiter für Rechenzentren, Netzwerke und Datenübertragung. Zwei Felder tragen die Wachstumsstory: Netzwerk- und Optikchips, die Rechenzentren verbinden, sowie maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für große Cloud-Anbieter. Laut Oppenheimer – wiedergegeben von TokenPost – könnte der Umsatz mit Custom-Chips in diesem Jahr über 2 Milliarden Dollar, im nächsten über 4 Milliarden und 2028 über 10 Milliarden Dollar liegen; das Netzwerkgeschäft soll in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent wachsen. Amazons Trainium trägt demnach bereits zum Umsatz bei, Microsofts Maia soll im nächsten Jahr deutlich hochfahren. Am Analystentag am 6. Oktober hob Marvell zudem seinen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2028 an (TipRanks). Es sind Einschätzungen Dritter und Managementziele, keine garantierten Zahlen.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und was kostet die Marvell Aktie?
|Kennzahl
|Q2 FY27 (berichtet 27.8.2026)
|Q3 FY27 (Konsens)
|Umsatz
|2,74 Mrd. USD
|3,15 Mrd. USD
|Wachstum zum Vorjahr
|+36,5 %
|+52,2 %
|Bereinigtes EPS
|0,94 USD
|1,10 USD
|Reaktion der Aktie auf die Zahlen
|−10,3 %
|offen
Q3 FY27 ist die Konsenserwartung, keine Ist-Zahl. Vorjahres-EPS Q3: 0,76 USD.
Quelle: TipRanks, TokenPost (Stand 26.11.2026)
Auf zwölf Monate gerechnet kommt Marvell laut StockAnalysis auf 9,45 Milliarden Dollar Umsatz (+30,6 Prozent) und 2,64 Milliarden Dollar Nettogewinn. Die EPS-Prognose des Managements für das dritte Quartal lag bei 1,05 bis 1,15 Dollar; der Konsens von 1,10 Dollar liegt in der Mitte. Eine Umsatz-Guidance fanden wir nicht belegt. Zur Bewertung nennt StockAnalysis bei 122,28 Dollar ein KGV von 41 auf Basis der vergangenen zwölf Monate und von rund 21,7 auf Basis der Schätzungen; beim Schlusskurs von 130,93 Dollar ergibt das nach Redaktionsrechnung rund 23. Die Aktie ist damit deutlich günstiger bewertet als vor dem Ausverkauf, bleibt aber ein Wachstumswert mit hohem Beta von 2,33.
Analysten
Was sagen die Analysten – wie sieht die Aktienprognose des Marktes aus?
|Anbieter
|Verteilung der Urteile
|Durchschnittliches Kursziel
|TipRanks
|23 Kaufen, 5 Halten, 0 Verkaufen
|315,31 USD
|TokenPost
|3 Strong Buy, 28 Buy, 9 Hold
|295,09 USD
|StockAnalysis
|43 Analysten, Konsens „Strong Buy“
|309,14 USD
Zählungen weichen ab, weil die Datenanbieter unterschiedliche Analystenkreise und Stichtage nutzen.
Quelle: TipRanks (26.11.2026), TokenPost (26.11.2026), StockAnalysis (Stand 20.11.2026)
Der Konsens ist also klar positiv, doch die Lücke zum Kurs wirkt fast unwirklich: Ein durchschnittliches Ziel von rund 300 Dollar liegt mehr als doppelt so hoch wie der Schlusskurs. Laut TokenPost und TipRanks haben mehrere Häuser ihre Kursziele im November deutlich gesenkt, teils mit Verweis auf fallende Chipbewertungen – das Ziel-Mittel hinkt dem Kurs also hinterher. Die Spanne der Einzelziele ist weit. Zum Beachten: Wer die Marvell Aktienprognose an Analystenzielen misst, sollte deren Aktualität prüfen.
Charttechnik
Wo steht die Marvell Aktie im Chart – und was preist der Optionsmarkt ein?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen: Der Kurs liegt klar unter dem 50-Tage-Durchschnitt (218,78 Dollar) und dem 200-Tage-Durchschnitt (188,04 Dollar), beide Linien liegen weit darüber. Als erste Marken, die Marktteilnehmer beobachten, dienen die Tiefs der vergangenen Tage um 122 Dollar (Schluss 20. November) sowie der Bereich um 145 Dollar, wo der Kurs am 24. November eröffnete. Der Optionsmarkt rechnet nach TipRanks mit einer Bewegung von rund 16 Prozent (etwa 21 Dollar) nach den Zahlen, bezogen auf den Schlusskurs vom 25. November und Verfall am 4. Dezember. Die Reaktionen der vergangenen vier Quartale zeigen, wie schwer sich das vorhersagen lässt:
|Quartal
|Reaktion am Folgetag
|Q2 FY27 (27.8.2026)
|−10,3 %
|Q1 FY27
|+3,1 %
|Q4 FY26
|+18,4 %
|Q3 FY26
|+7,9 %
Quelle: TipRanks (26.11.2026)
Ausblick
Worauf achten Anleger jetzt – und welche Termine stehen an?
Im Fokus stehen Umsatz und Ausblick für das vierte Quartal, die Entwicklung der Custom-Chip-Aufträge und Aussagen des Managements zur Lumentum-Übernahme. Mehrere Analysten erwarten laut TipRanks und TokenPost einen starken Ausblick. Ob das reicht, entscheidet der Markt – die Reaktion im August zeigt, dass selbst ein Beat nicht vor einem Kursrückgang schützt.
FAQ
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Wann legt Marvell die nächsten Zahlen vor? Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss; der Call beginnt laut TokenPost um 16:30 Uhr ET (22:30 Uhr MEZ).
Was erwartet der Markt bei der Marvell Aktienanalyse zu den Zahlen? Der Konsens liegt bei 3,15 Milliarden Dollar Umsatz und 1,10 Dollar Gewinn je Aktie.
Wie hoch ist die Marvell Aktienprognose der Analysten? Je nach Anbieter liegt das durchschnittliche Kursziel zwischen rund 295 und 315 Dollar; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Was ist die Lumentum-Übernahme? Marvell will Lumentum für rund 115 Milliarden Dollar im Aktientausch übernehmen; sinkt der Marvell-Kurs, fällt der Gegenwert.
Wie stark kann die Marvell Aktie nach den Zahlen schwanken? Der Optionsmarkt preist nach TipRanks rund 16 Prozent ein; in den letzten vier Quartalen reichte die Spanne von −10,3 bis +18,4 Prozent.
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