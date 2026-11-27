Die Marvell-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Handelssymbol: MRVL) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie legt um 7,38 Prozent auf 140,60 US-Dollar zu. Der Chipentwickler gehört zu den Werten, die laut Marktberichten die KI-Erholung nach dem Feiertag anführen.
Marvell-Aktie S&P 500 Gewinner: Chipentwickler im Rebound – warum die Aktie um 7,4 Prozent steigt
Die Marvell-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 7,38 Prozent auf 140,60 US-Dollar profitiert der Spezialist für Rechenzentrumschips von der Erholung der KI-Werte nach Thanksgiving.
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Die Gründe für den Kursgewinn
KI-Erholung statt Einzelnachricht
Der Nasdaq 100 stieg am Vormittag um etwa 2 Prozent, Halbleiter- und KI-Werte führten die Erholung an. Marvell wird in den Berichten ausdrücklich unter den Gewinnern neben den Speicherherstellern genannt. Der Konzern liefert Chips für Rechenzentren und Netzwerke und hängt damit am KI-Ausbau. Nach einem schwachen November, dem laut Berichten schlechtesten Monat des Nasdaq 100 seit 2022, kaufen Anleger wieder.
KI-Rebound
Chipwerte erholen sich nach den Novemberverlusten.
Marktbreite
Rund 410 S&P-Werte im Plus.
Dünner Handel
Halbtagshandel kann Bewegungen verstärken.
Einordnung
Stimmung entscheidet
Marvell bleibt eng mit den Ausgaben der großen Cloud-Anbieter verbunden. Ein einzelner Erholungstag ändert daran nichts.
Häufige Fragen zur Marvell-Aktie
Warum ist die Marvell-Aktie S&P 500 Gewinner?
Wegen der Erholung der KI- und Chipwerte am Black Friday; die Aktie legt um 7,38 Prozent auf 140,60 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN und WKN der Marvell-Aktie?
ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, Handelssymbol MRVL.
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