Warum ist die Marvell-Aktie S&P 500 Gewinner?

Wegen der Erholung der KI- und Chipwerte am Black Friday; die Aktie legt um 7,38 Prozent auf 140,60 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN und WKN der Marvell-Aktie?

ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, Handelssymbol MRVL.