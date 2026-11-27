Die Marvell Aktie (US-Handelssymbol: MRVL) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 130,93 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,49 Prozent. Marvell liefert Chips für Rechenzentren und Netzwerke.
Marvell Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – KI-Chipwert leicht im Minus
Die Marvell Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 130,93 Dollar und zählt mit minus 0,49 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was den Chipkonzern bewegt.
Kursgrund
Warum die Marvell Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Marvell Aktie bewegt sich mit dem KI-Chipsektor, der in den vergangenen Wochen stark schwankte. Mit einem Minus von knapp 0,5 Prozent ist sie am Freitag nur einer der leichteren Nasdaq100 Verlierer.
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Warum ist die Marvell Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Marvell Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 130,93 Dollar.
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