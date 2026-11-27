Die Marvell Aktie (ISIN: US5738741041, US-Handelssymbol: MRVL) gehört am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den fünf größten Nasdaq100 Gewinnern der Vorbörse. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit steigt der Chipentwickler um 11,34 Dollar oder 8,66 Prozent auf 142,27 Dollar. Die Marvell Aktie erholt sich damit von einem harten November.
Marvell Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – plus 9 Prozent, Chip-Erholung trotz Lumentum-Deal
Die Marvell Aktie steigt vorbörslich um 8,66 Prozent auf 142,27 Dollar. Die Chip-Erholung hilft, doch die 115-Milliarden-Dollar-Übernahme von Lumentum belastet den Kurs weiter.
Kursgrund
Warum die Marvell Aktie heute steigt
Es ist keine Unternehmensnachricht, sondern die Branche: Asiens Börsen legten am Freitag breit zu, Chipwerte führten, der KOSPI stieg um rund 4,4 Prozent. Sorgen um die US-Handelspolitik rückten in den Hintergrund, weil neue Zölle auf China und Dutzende weitere Länder Berichten zufolge nicht auf bestehende aufgeschlagen werden. Der Nasdaq 100 schloss am Mittwoch noch rund 16,6 Prozent unter seinem Rekord, entsprechend groß ist der Aufholbedarf bei den Nasdaq100 Gewinnern der Chipbranche.
Hintergrund
Die Übernahme bleibt der Bremsklotz
Am 2. November hatte Marvell die Übernahme von Lumentum im reinen Aktientausch angekündigt, mit einem Unternehmenswert von 115 Milliarden Dollar und einem Abschluss im ersten Halbjahr 2028. Die Marvell Aktie verlor am Ankündigungstag 12,72 Prozent und schloss bei 171,41 Dollar. Zeitweise fiel sie auf 133,55 Dollar. Marvell erwartet nach dem Abschluss mehr als eine Milliarde Dollar jährliche Kostensynergien und einen positiven Beitrag zum bereinigten Gewinn je Aktie im ersten Jahr.
Die Lumentum-Aktie steigt vorbörslich um 10,33 Prozent auf 525,79 Dollar. Gemessen am Tauschverhältnis liegt sie rund 18 Prozent unter dem rechnerischen Wert von etwa 640 Dollar. Der Markt preist also weiter Risiken ein: Finanzierung, Verwässerung für Marvell-Aktionäre und die lange Zeit bis zum Vollzug.
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Warum ist die Marvell Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Chipwerte erholen sich, Zollsorgen treten zurück.
Was ist mit Lumentum vereinbart?
Marvell übernimmt Lumentum im Aktientausch, 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie, Abschluss im ersten Halbjahr 2028 geplant.
Wie stark fiel die Marvell Aktie nach der Ankündigung?
Am 2. November um 12,72 Prozent auf 171,41 Dollar.
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