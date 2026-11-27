Warum ist die Marvell Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?

Chipwerte erholen sich, Zollsorgen treten zurück.

Was ist mit Lumentum vereinbart?

Marvell übernimmt Lumentum im Aktientausch, 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie, Abschluss im ersten Halbjahr 2028 geplant.

Wie stark fiel die Marvell Aktie nach der Ankündigung?

Am 2. November um 12,72 Prozent auf 171,41 Dollar.