Die Marks-&-Spencer-Aktie fällt am Freitag bei Tradegate um 2,78 Prozent auf 5,25 Euro und zählt damit zu den CBOE UK 100 Verlierern. In London lag das Minus am Mittag mit 0,38 Prozent auf 442,49 Pence deutlich kleiner; der deutsche Kurs enthält also auch Abweichungen zum Londoner Handel.
Marks-&-Spencer-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Händler fällt um 2,8 Prozent – UBS-Abstufung belastet weiter
Die Marks-&-Spencer-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Verlierern. Nach der UBS-Abstufung auf neutral rutscht der Händler den vierten Handelstag in Folge.
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Die Hintergründe
Teure Investitionsphase bremst die Fantasie
Auslöser ist eine Abstufung: UBS stufte M&S diese Woche von Kaufen auf neutral zurück. Die Bank verweist auf eine investitionsintensive Phase, die das kurzfristige Gewinnwachstum und die operativen Margen bremsen könnte. M&S plant bis 2030 jährliche Investitionen von rund 800 Millionen Pfund in Filialen, Lieferketten und Online-Logistik, darunter ein Verteilzentrum in Daventry für 350 Millionen Pfund.
Das lässt weniger Spielraum für Sonderdividenden oder Aktienrückkäufe. Die Aktie war zuvor stark gelaufen: Ihr Jahreshoch vom 16. November liegt bei 470,80 Pence, rund sechs Prozent über dem Freitagsniveau.
Die Marks-&-Spencer-Aktie hat sich seit Mai von 308,90 Pence fast verdoppelt, laut Quelle plus 43 Prozent. Die Abstufung nutzt manchen Anlegern als Anlass für Gewinnmitnahmen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Marks and Spencer Group plc
- Symbol London
- MKS
- US-Symbol
- MAKSY (OTC)
- Kurs
- 5,25 Euro
- Veränderung
- −2,78 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 18:08 Uhr
Warum fällt die Marks-&-Spencer-Aktie?
Die UBS-Abstufung auf neutral und die hohen Investitionen belasten die Gewinnfantasie.
Wie hoch sind die Investitionen?
Rund 800 Millionen Pfund jährlich bis 2030.
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