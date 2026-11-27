Auslöser ist eine Abstufung: UBS stufte M&S diese Woche von Kaufen auf neutral zurück. Die Bank verweist auf eine investitionsintensive Phase, die das kurzfristige Gewinnwachstum und die operativen Margen bremsen könnte. M&S plant bis 2030 jährliche Investitionen von rund 800 Millionen Pfund in Filialen, Lieferketten und Online-Logistik, darunter ein Verteilzentrum in Daventry für 350 Millionen Pfund.

Das lässt weniger Spielraum für Sonderdividenden oder Aktienrückkäufe. Die Aktie war zuvor stark gelaufen: Ihr Jahreshoch vom 16. November liegt bei 470,80 Pence, rund sechs Prozent über dem Freitagsniveau.