Die MARA Aktie (Nasdaq: MARA, ISIN US5657881067) steht vor dem größten Umbau der Firmengeschichte: Laut The Inference soll MARA Holdings am 27. November das Gaskraftwerk Long Ridge in Ohio für rund 1,5 Milliarden Dollar übernehmen. Gleichzeitig hat der Bitcoin-Miner seit Ende September 13.597 Bitcoin verkauft. Bei einem Bitcoin Kurs von rund 61.500 Dollar und Förderkosten, die bei vielen Minern darüber liegen, stellt sich für Anleger in Krypto-Aktien die Frage: Wie lange trägt das alte Geschäftsmodell noch?
MARA Aktie: Kraftwerk für 1,5 Milliarden Dollar, 13.597 Bitcoin verkauft – wird aus dem Bitcoin-Miner ein Energiekonzern?
MARA Holdings soll am Freitag das Gaskraftwerk Long Ridge für rund 1,5 Milliarden Dollar übernehmen und hat seit Quartalsende 13.597 Bitcoin verkauft. Was der Umbau für die MARA Aktie, den Bitcoin Kurs und andere Krypto-Aktien bedeutet.
Der Deal
Was kauft MARA mit Long Ridge?
Long Ridge Energy & Power ist ein Gaskraftwerk in Ohio, Verkäufer ist FTAI Infrastructure. Es soll Erträge liefern, die nicht am Bitcoin Kurs hängen.
Laut The Inference erwirtschaftet das Kraftwerk rund 144 Millionen Dollar annualisiertes bereinigtes EBITDA. Finanziert wird der Kauf unter anderem durch 185 Millionen Dollar neue Senior-Secured-Notes mit 8,75 Prozent Zinsen (platziert am 17.11.) sowie Barmittel. Die gesamten 8,75-Prozent-Notes summieren sich auf 785 Millionen Dollar und kosten rund 69 Millionen Dollar Zinsen im Jahr. Ein Mieter für Rechenzentrumsflächen ist für Long Ridge laut Quelle noch nicht angekündigt.
Die Bitcoin-Verkäufe
Wie viele Bitcoin hat MARA noch?
Seit dem 30. September hat MARA 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar verkauft und damit etwa 1,1 Milliarden Dollar erlöst; 750 Millionen Dollar davon flossen laut The Inference in bitcoin-besicherte Kredite. Ende September hielt das Unternehmen 34.012 Bitcoin, im dritten Quartal wurden 3.891 Bitcoin verkauft und 2.247 gefördert (Seoul Economic Daily). Rechnerisch bleiben rund 20.400 Bitcoin. Die Quellen weisen darauf hin, dass der Verkaufspreis deutlich über dem aktuellen Bitcoin Kurs lag.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3 2026
|164,2 Mio. $ (-35 %)
|Bruttogewinn Q3 2026
|23,1 Mio. $ (Q3 2025: 107,4 Mio. $)
|Bitcoin-Bestand 30.09.2026
|34.012
|Wandelanleihen mit Rückgaberecht 2027
|924,1 Mio. $
|JPMorgan-Schätzung Minenkosten
|rund 86.000 $ je Bitcoin
Quartalsangaben laut The Inference mit Verweis auf SEC-Filings; nicht gegen die Originaldokumente geprüft.
Quelle: The Inference, Seoul Economic Daily, 26.11.2026
Die Branche
Wie stehen Riot und CleanSpark im Vergleich?
Die Branche steckt in der Zwickmühle. Laut Seoul Economic Daily schätzt JPMorgan die durchschnittlichen Förderkosten auf rund 86.000 Dollar je Bitcoin; Riot kommt laut The Crypto Desk auf 78.805 Dollar. American Bitcoin liegt mit rund 42.100 Dollar deutlich darunter. Die Hashrate im Netzwerk sank um 8 Prozent, erstmals seit dem China-Verbot 2021. CleanSpark und Riot haben im Gegensatz zu MARA bereits Rechenzentrumsverträge; bei CleanSpark sind es laut The Inference 6,6 Milliarden Dollar über 20 Jahre. Das erklärt, warum Anleger MARA kritischer sehen.
Termine
Was beobachten Anleger bei der MARA Aktie?
27. November: erwartetes Closing von Long Ridge (laut The Inference).
30. November / 1. Dezember: Monatsschluss, Bitcoin-Verkaufsmeldungen der Miner.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung, die den Bitcoin Kurs und die Zinslast beeinflusst.
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Was ist Long Ridge?
Ein Gaskraftwerk in Ohio, das MARA laut The Inference für rund 1,5 Milliarden Dollar von FTAI Infrastructure kauft.
Wie viele Bitcoin hat MARA verkauft?
Seit 30. September 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar.
Warum sind Bitcoin-Miner unter Druck?
Weil der Bitcoin Kurs unter den Förderkosten vieler Miner liegt.
Was haben Strategy und Coinbase damit zu tun?
Sie hängen wie MARA am Bitcoin Kurs, aber mit anderen Geschäftsmodellen.
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