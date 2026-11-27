Was ist Long Ridge?

Ein Gaskraftwerk in Ohio, das MARA laut The Inference für rund 1,5 Milliarden Dollar von FTAI Infrastructure kauft.

Wie viele Bitcoin hat MARA verkauft?

Seit 30. September 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden Dollar.

Warum sind Bitcoin-Miner unter Druck?

Weil der Bitcoin Kurs unter den Förderkosten vieler Miner liegt.

Was haben Strategy und Coinbase damit zu tun?

Sie hängen wie MARA am Bitcoin Kurs, aber mit anderen Geschäftsmodellen.