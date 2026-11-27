Die MARA Aktie (Ticker MARA, ISIN US5657881067, früher Marathon Digital) kostete zuletzt rund 5,42 Dollar, nach der Seoul Economic Daily vom 26. November ein Minus von 39,6 Prozent seit Ende 2025; der Schlusskurs vom 20. November lag bei 5,09 Dollar (CEO Economy). Der Bitcoin Kurs notiert bei rund 60.500 Dollar (Decrypt, 26. November, 19:00 Uhr MEZ). Für Miner ist das ein Problem: JPMorgan beziffert die durchschnittlichen Produktionskosten laut Bloomberg auf rund 86.000 Dollar je Bitcoin.
MARA Aktie: Bitcoin Kurs unter den Produktionskosten, Reserven schmelzen – wie lange kann der größte Miner Bitcoin verkaufen?
Die MARA Aktie notiert bei rund 5 Dollar, während der Bitcoin Kurs von rund 60.000 Dollar deutlich unter den geschätzten Produktionskosten von rund 86.000 Dollar je Bitcoin liegt. Die Titelgeschichte zeigt, wie MARA Bitcoin verkauft, was Hashrate und Schwierigkeit sagen und was Anleger beobachten.
Die Verkäufe
Wie viele Bitcoin verkauft die MARA Aktie?
MARA finanziert sich zunehmend aus dem eigenen Bitcoin-Bestand. Laut Sedaily sank der Bestand im dritten Quartal von 35.577 auf 34.012 Bitcoin: Das Unternehmen verkaufte 3.891 Bitcoin und gewann selbst nur 2.247. Nach Quartalsende folgte laut Decrypt (18. November) ein weiterer Verkauf von 13.597 Bitcoin zu durchschnittlich rund 81.039 Dollar, rund 1,1 Milliarden Dollar. Mit 750 Millionen Dollar tilgte MARA Kredite, die durch Bitcoin besichert waren, im Zusammenhang mit dem Standort Long Ridge. Die Unternehmensführung nannte das laut Decrypt „not a pivot away from bitcoin“, also keine Abkehr vom Bitcoin.
Damit liegen bei MARA nach den Verkäufen weniger Bitcoin in der Bilanz als im Sommer. Die Zahlen des dritten Quartals zeigen den Effekt: Der Umsatz betrug 164,23 Millionen Dollar und verfehlte die Erwartung von 176,13 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie von 1,28 Dollar entstand durch 885,3 Millionen Dollar nicht realisierte Bitcoin-Gewinne (Webull, 11. November).
Der Sektor
Warum geraten Miner wie die MARA Aktie so unter Druck?
Der Hashpreis, also der Erlös je Rechenleistung, liegt laut Hashrate Index auf dem tiefsten Stand seit mindestens einem Jahr. Ende Oktober lag er bei 33,18 Dollar je Petahash und Tag, nach 40,24 Dollar am 1. Oktober. Die Netzwerk-Hashrate beträgt rund 1.035 Exahash pro Sekunde und liegt nach Glassnode rund 8 Prozent unter dem Vorjahr, der erste Jahresrückgang seit dem China-Verbot 2021. Die Schwierigkeit sank am 14. November um 9,1 Prozent auf 134,8 Billionen. Für effiziente Betreiber nennt der Chef von GoMining eine Kostenschwelle von 50.000 bis 60.000 Dollar je Bitcoin; MARA gibt für selbst gemintete Bitcoin Stromkosten von 39.674 Dollar an.
Auch andere Miner leiden. CleanSpark, Riot und IREN verloren laut CEO Economy in der Woche bis 20. November zwischen 7 und 35 Prozent. Die Riot Platforms Aktie stützt ein 28-Milliarden-Dollar-Mietvertrag, die Hut 8 Aktie setzt auf KI-Rechenzentren.
Das große Bild
Was bedeutet das für Krypto-Aktien und den Bitcoin Kurs?
Wenn Miner ihre Bestände abgeben, entsteht zusätzliches Angebot am Markt. Glassnode zufolge trieben MARA und Riot den Verkauf im November, während andere Treasury-Firmen Nettokäufer waren (Decrypt). Zugleich stützt der Rückkauf eigener Aktien den Kurs: MARA nennt bis zu 500 Millionen Dollar. Der Bitcoin Kurs und die Krypto-Aktien hängen so doppelt zusammen: Sinkt der Preis, sinken Erlös und Bestandswert, und die Miner verkaufen mehr.
Häufige Fragen zur MARA Aktie
Wie viele Bitcoin besitzt MARA?
Ende September 34.012 Bitcoin; danach verkaufte MARA laut Decrypt weitere 13.597 Bitcoin.
Warum verkaufen Miner wie die MARA Aktie Bitcoin?
Der Bitcoin Kurs liegt unter den Produktionskosten, deshalb finanzieren Miner Kredite und Investitionen aus dem Bestand.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?
Rund 60.500 Dollar am 26. November um 19:00 Uhr MEZ (Decrypt).
Was sind Hashpreis und Schwierigkeit?
Der Hashpreis misst den Erlös je Rechenleistung; die Schwierigkeit regelt, wie schwer neue Bitcoin zu finden sind. Beide beeinflussen die Marge der Miner.
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