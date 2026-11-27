Wie viele Bitcoin besitzt MARA?

Ende September 34.012 Bitcoin; danach verkaufte MARA laut Decrypt weitere 13.597 Bitcoin.

Warum verkaufen Miner wie die MARA Aktie Bitcoin?

Der Bitcoin Kurs liegt unter den Produktionskosten, deshalb finanzieren Miner Kredite und Investitionen aus dem Bestand.

Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell?

Rund 60.500 Dollar am 26. November um 19:00 Uhr MEZ (Decrypt).

Was sind Hashpreis und Schwierigkeit?

Der Hashpreis misst den Erlös je Rechenleistung; die Schwierigkeit regelt, wie schwer neue Bitcoin zu finden sind. Beide beeinflussen die Marge der Miner.