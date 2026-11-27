Warum ist die Mapfre-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Mapfre-Aktie stieg um 1,30 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Versicherer folgte der guten Stimmung bei den Finanzwerten.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mapfre-Aktie?

Die ISIN lautet ES0124244E34, die WKN A0LCRN. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel CMAB gehandelt, in den USA unter MPFRF (OTC).

Wie stark ist die Mapfre-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Mapfre-Aktie schloss bei 4,054 Euro und damit 1,30 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (4,002 Euro).

Wie viel Dividende hat Mapfre 2026 gezahlt?

Mit der Zwischendividende vom 26. November hat Mapfre 2026 insgesamt 19 Cent brutto je Aktie ausgeschüttet, 15,2 Prozent mehr als 2025.