Die Mapfre-Aktie (ISIN: ES0124244E34, WKN: A0LCRN, deutsches Handelssymbol: CMAB, US-Handelssymbol: MPFRF (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 4,054 Euro und damit 1,30 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Mapfre damit Platz 19. Am Donnerstag zahlte Mapfre eine Zwischendividende von rund 8 Cent je Aktie aus.
Mapfre-Aktie IBEX 35 Gewinner: Versicherer legt zu – Finanzwerte weiter gefragt
Die Mapfre-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,30 Prozent auf 4,054 Euro folgt Spaniens größter Versicherer den Bankwerten nach oben. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Finanzwerte waren am Freitag gefragt. Neben den Banken legte auch der Versicherer Mapfre zu.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Mapfre-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Mapfre folgte der guten Stimmung bei den Finanzwerten. Nach unserer Einschätzung hilft auch die sinkende Inflation, weil sie die Schadenskosten der Versicherer dämpfen kann. Am Donnerstag hatte Mapfre zudem eine Zwischendividende von 0,080248 Euro je Aktie ausgezahlt.
Finanzwerte gefragt
Banken und Versicherer legten gemeinsam zu.
Inflation sinkt
Niedrigere Teuerung kann die Schadenskosten dämpfen.
Dividende ausgezahlt
Am 26. November floss eine Zwischendividende.
Das Unternehmen
Mapfre: Spaniens größter Versicherer
Mapfre mit Sitz in Majadahonda bei Madrid ist Spaniens größter Versicherer und in vielen Ländern Lateinamerikas sowie in den USA tätig. Mehrheitsaktionär ist die Stiftung Fundación Mapfre. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Gewinn um 11,5 Prozent auf 924 Millionen Euro, die Prämien legten um 2,0 Prozent auf über 22,8 Milliarden Euro zu. Mit der Übernahme von Safety Insurance will Mapfre seine Präsenz in den USA ausbauen.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Mapfre-Aktie
Warum ist die Mapfre-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Mapfre-Aktie stieg um 1,30 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Versicherer folgte der guten Stimmung bei den Finanzwerten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mapfre-Aktie?
Die ISIN lautet ES0124244E34, die WKN A0LCRN. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel CMAB gehandelt, in den USA unter MPFRF (OTC).
Wie stark ist die Mapfre-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Mapfre-Aktie schloss bei 4,054 Euro und damit 1,30 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (4,002 Euro).
Wie viel Dividende hat Mapfre 2026 gezahlt?
Mit der Zwischendividende vom 26. November hat Mapfre 2026 insgesamt 19 Cent brutto je Aktie ausgeschüttet, 15,2 Prozent mehr als 2025.
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