D.A. Davidson & Co. habe seine neutrale Einschätzung für die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) und das Kursziel von 15 USD bestätigt. Vorausgegangen seien Gespräche mit dem kommissarischen Finanzvorstand des Elektroautobauers, Derek Mulvey. Nach Angaben des Analysehauses habe sich das Rivian-Management äußerst zuversichtlich gezeigt, was die zukünftige Nachfrage nach dem neuen Elektro-SUV R2 betreffe. Insbesondere die steigende Bekanntheit der Marke dürfte in den kommenden Jahren dazu beitragen, die Verkaufszahlen deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus halte das Unternehmen eine jährliche Produktionsrate von 155.000 Fahrzeugen im Jahr 2028 für erreichbar. Dies könnte einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau der Produktionskapazitäten und der langfristigen Wachstumsstrategie darstellen. Besonders interessant: Rivian habe berichtet, dass die ersten Entwicklungen beim R2 bereits über den ursprünglichen Erwartungen lägen. Diese positiven Signale würden die Hoffnung stärken, dass das neue Modell zu einem entscheidenden Wachstumstreiber für den Elektroautohersteller werden könnte.