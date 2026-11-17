D.A. Davidson & Co. habe seine neutrale Einschätzung für die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) und das Kursziel von 15 USD bestätigt. Vorausgegangen seien Gespräche mit dem kommissarischen Finanzvorstand des Elektroautobauers, Derek Mulvey. Nach Angaben des Analysehauses habe sich das Rivian-Management äußerst zuversichtlich gezeigt, was die zukünftige Nachfrage nach dem neuen Elektro-SUV R2 betreffe. Insbesondere die steigende Bekanntheit der Marke dürfte in den kommenden Jahren dazu beitragen, die Verkaufszahlen deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus halte das Unternehmen eine jährliche Produktionsrate von 155.000 Fahrzeugen im Jahr 2028 für erreichbar. Dies könnte einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau der Produktionskapazitäten und der langfristigen Wachstumsstrategie darstellen. Besonders interessant: Rivian habe berichtet, dass die ersten Entwicklungen beim R2 bereits über den ursprünglichen Erwartungen lägen. Diese positiven Signale würden die Hoffnung stärken, dass das neue Modell zu einem entscheidenden Wachstumstreiber für den Elektroautohersteller werden könnte.
Rivian Automotive Aktie: Management versprüht Optimismus - dennoch ist Vorsicht angebracht!
155.000 Fahrzeuge bis 2028?
Trotz dieser vielversprechenden Perspektiven bleibe D.A. Davidson & Co. zurückhaltend. Die Analysten würden betonen, dass sie vorerst keine Kaufempfehlung für die Rivian-Aktie aussprechen möchten, solange sich die weitere Geschäftsentwicklung nicht zuverlässiger einschätzen lasse. Damit bleibe die Rivian-Aktie eine spannende, aber risikoreiche Wette auf den Erfolg des R2. Während das Management von einer deutlichen Produktionssteigerung und wachsender Nachfrage ausgehe, wartet D.A. Davidson & Co. zunächst auf überzeugendere Belege für die nachhaltige Umsetzung der ambitionierten Wachstumsziele, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 16.11.2026)
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