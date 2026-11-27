LY-Corp-Aktie: Internetkonzern gibt im Nikkei 225 nach

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die LY-Corp-Aktie fällt im Nikkei 225 um 2,01 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.

Die LY-Corp-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 2,01 Prozent auf 2,92 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. YOJ YOJ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr YOJ — — — Nikkei 225 Verlierer Was die LY-Corp-Aktie belastet Einen konkreten Anlass für das Minus der LY-Corp-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Kurs stammt aus der Stuttgarter Börse ohne Handelsumsatz und ist damit nur eine Indikation. LY-Corp-Aktie bei comdirect am Morgen -2,01 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Einordnung Ein Minus ohne Handelsumsatz ist wenig aussagekräftig. Das Tokioter Schlussbild entscheidet. Als Nikkei 225 Verlierer liegt die LY-Corp-Aktie heute gegen die Tendenz des Index.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.