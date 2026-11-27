Die LY-Corp-Aktie ist Nikkei 225 Verlierer: Laut comdirect fällt sie am Morgen um 2,01 Prozent auf 2,92 Euro. Der Nikkei 225 steigt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
LY-Corp-Aktie: Internetkonzern gibt im Nikkei 225 nach
Die LY-Corp-Aktie fällt im Nikkei 225 um 2,01 Prozent und gehört zu den Verlierern des Tages.
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Nikkei 225 Verlierer
Was die LY-Corp-Aktie belastet
Einen konkreten Anlass für das Minus der LY-Corp-Aktie konnte ich nicht belegen. Der Kurs stammt aus der Stuttgarter Börse ohne Handelsumsatz und ist damit nur eine Indikation.
Als Nikkei 225 Verlierer liegt die LY-Corp-Aktie heute gegen die Tendenz des Index.
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