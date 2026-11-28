Zwei Jahre lang kannte der Luxus nur eine Richtung: abwärts. Die LVMH Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in Paris bei 400,95 Euro, praktisch unverändert. Auf Wochensicht steht ein Plus von knapp fünf Prozent – seit Jahresbeginn ein Minus von rund 38 Prozent. Am selben Tag meldeten sich gleich mehrere große Banken zu Wort.
LVMH Aktie: Minus 38 Prozent seit Januar, drei Banken senken ihre Ziele – und trotzdem fünf Prozent Wochenplus
Der Luxuskonzern hinter Louis Vuitton und Dior ist an der Börse so günstig bewertet wie seit Jahren nicht. Die LVMH Aktie schließt bei 401 Euro. Analysten streiten, ob das Tal durchschritten ist.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE · ISIN: FR0000121014 · WKN: 853292 · Handelssymbol: MOH · US-Handelssymbol: LVMUY
The Goldman Sachs Group, Inc. · ISIN: US38141G1040 · WKN: 920332 · Handelssymbol: GOS · US-Handelssymbol: GS
JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM
Die Analysten
Ziele runter, Urteile gespalten
Goldman Sachs senkte am 27. November 2026 das Kursziel von 495 auf 490 Euro und blieb bei „Buy“. JPMorgan reduzierte am selben Tag von 500 auf 455 Euro und bestätigte „Neutral“. Ein weiteres Haus zeigte sich skeptisch und nahm sein Ziel ebenfalls zurück. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Alle genannten Ziele liegen über dem aktuellen Kurs.
Die Argumente der Optimisten: Nach zwei Jahren Neuausrichtung der Branche sei die Bewertung so niedrig wie in diesem Jahrzehnt noch nicht. Die Skeptiker halten dagegen, dass eine Belebung der Nachfrage bisher nicht in den Zahlen zu sehen ist.
Luxus lebt davon, dass Menschen mehr bezahlen, als sie müssten. Wenn die Kundschaft in China spart und in Amerika zögert, hilft auch der beste Markenname nur begrenzt. LVMH hat die Marken – es fehlt die Kauflaune.
Die Eigentümer
Die Familie ordnet ihre Anteile
Hinter den Kulissen vereinfacht die Gründerfamilie ihre Beteiligungsstruktur. Durch die Verschmelzung zweier Holdinggesellschaften hält die Gesellschaft Agache nun direkt mehr als fünf Prozent des Kapitals: gut 248,9 Millionen Aktien mit rund 492,6 Millionen Stimmrechten. Die Familiengruppe als Ganzes hat dabei keine Schwelle überschritten – an der Kontrolle ändert sich nichts.
Für Aktionäre steht ein Termin an: Am 3. Dezember 2026 zahlt LVMH eine Zwischendividende. Operativ bleibt die Mode- und Lederwarensparte der Gradmesser. Sie liefert den Großteil des Gewinns und war zuletzt rückläufig.
Häufige Fragen zur LVMH Aktie
Wo steht die LVMH Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie in Paris bei 400,95 Euro (minus 0,02 Prozent).
Was sagen die Banken?
Goldman Sachs bleibt bei „Buy“ mit 490 Euro, JPMorgan bei „Neutral“ mit 455 Euro.
Wann wird die Zwischendividende gezahlt?
Am 3. Dezember 2026.
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