LVMH Aktie: Minus 38 Prozent seit Januar, drei Banken senken ihre Ziele – und trotzdem fünf Prozent Wochenplus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Der Luxuskonzern hinter Louis Vuitton und Dior ist an der Börse so günstig bewertet wie seit Jahren nicht. Die LVMH Aktie schließt bei 401 Euro. Analysten streiten, ob das Tal durchschritten ist.

Bild: Pexels

Zwei Jahre lang kannte der Luxus nur eine Richtung: abwärts. Die LVMH Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in Paris bei 400,95 Euro, praktisch unverändert. Auf Wochensicht steht ein Plus von knapp fünf Prozent – seit Jahresbeginn ein Minus von rund 38 Prozent. Am selben Tag meldeten sich gleich mehrere große Banken zu Wort. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE · ISIN: FR0000121014 · WKN: 853292 · Handelssymbol: MOH · US-Handelssymbol: LVMUY The Goldman Sachs Group, Inc. · ISIN: US38141G1040 · WKN: 920332 · Handelssymbol: GOS · US-Handelssymbol: GS JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM Kursentwicklung seit Jahresbeginn rund −38 % Schlusskurs am 27. November, minus 0,02 Prozent 400,95 € Wochengewinn +4,97 % durchschnittliches Kursziel der Analysten (Stand 20. November) 491,36 € Quelle : Euronext Paris laut MarketScreener, Stand 27. November 2026 Die Analysten Ziele runter, Urteile gespalten Goldman Sachs senkte am 27. November 2026 das Kursziel von 495 auf 490 Euro und blieb bei „Buy“. JPMorgan reduzierte am selben Tag von 500 auf 455 Euro und bestätigte „Neutral“. Ein weiteres Haus zeigte sich skeptisch und nahm sein Ziel ebenfalls zurück. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Alle genannten Ziele liegen über dem aktuellen Kurs. Die Argumente der Optimisten: Nach zwei Jahren Neuausrichtung der Branche sei die Bewertung so niedrig wie in diesem Jahrzehnt noch nicht. Die Skeptiker halten dagegen, dass eine Belebung der Nachfrage bisher nicht in den Zahlen zu sehen ist. Die Eigentümer Die Familie ordnet ihre Anteile Hinter den Kulissen vereinfacht die Gründerfamilie ihre Beteiligungsstruktur. Durch die Verschmelzung zweier Holdinggesellschaften hält die Gesellschaft Agache nun direkt mehr als fünf Prozent des Kapitals: gut 248,9 Millionen Aktien mit rund 492,6 Millionen Stimmrechten. Die Familiengruppe als Ganzes hat dabei keine Schwelle überschritten – an der Kontrolle ändert sich nichts. Für Aktionäre steht ein Termin an: Am 3. Dezember 2026 zahlt LVMH eine Zwischendividende. Operativ bleibt die Mode- und Lederwarensparte der Gradmesser. Sie liefert den Großteil des Gewinns und war zuletzt rückläufig. Was für die LVMH Aktie spricht Starke Marken, niedrige Bewertung im Zehnjahresvergleich, Kursziele über dem Kurs, stabile Eigentümerstruktur und ein kräftiges Wochenplus. Was dagegen spricht Schwache Luxusnachfrage, gesenkte Kursziele, rückläufiges Kerngeschäft und ein Kursverlust von 38 Prozent seit Jahresbeginn. Häufige Fragen zur LVMH Aktie Wo steht die LVMH Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie in Paris bei 400,95 Euro (minus 0,02 Prozent). Was sagen die Banken?

Goldman Sachs bleibt bei „Buy“ mit 490 Euro, JPMorgan bei „Neutral“ mit 455 Euro. Wann wird die Zwischendividende gezahlt?

Am 3. Dezember 2026. Fazit: Günstig ist noch keine Wende Die LVMH Aktie hat eine gute Woche hinter sich und ein schlechtes Jahr. Die Bewertung ist niedrig, die Nachfrage auch. Das Weihnachtsgeschäft wird zeigen, ob die Kundschaft zurückkommt.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.