Warum ist die LVMH-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die LVMH-Aktie profitierte von der breiten Markterholung und der Nachfrage nach Konsumwerten.

Wo schloss die LVMH-Aktie am Donnerstag?

Bei 401,05 Euro in Paris, ein Plus von 2,57 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der LVMH-Aktie?

Die ISIN lautet FR0000121014, die WKN 853292.