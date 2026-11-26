Knapp, aber gehalten. Die LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, deutsches Handelssymbol: MOH, US-Handelssymbol: LVMUY) schließt am Donnerstag 2,57 Prozent höher bei 401,05 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Vormittag hatte sie bei 402,65 Euro gestanden. Ein kleiner Teil des Plus ging verloren, die Marke von 400 Euro blieb bestehen.
LVMH-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 2,6 Prozent – die 400 Euro halten bis zum Schluss
Die LVMH-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Der weltgrößte Luxuskonzern schließt 2,57 Prozent höher bei 401,05 Euro. Die Marke von 400 Euro wurde verteidigt, obwohl eine Bank den Sektor abstufte. Die Gründe für den Kursgewinn und die nächste Dividende.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die LVMH-Aktie trotz Gegenstimme steigt
Europas Börsen erholten sich am Donnerstag kräftig, der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent im Plus. Schon in den Tagen zuvor hatten Anleger Geld aus abstürzenden KI-Aktien in Konsumwerte umgeschichtet.
Zwei Nachrichten begleiteten den Tag. Nach einem Bericht des Finanzportals MoneyVox hat die Familie Arnault ihre Kontrolle über die Holding Agache neu geordnet, die 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte an LVMH hält. Das schafft Klarheit über die langfristige Führung. Zugleich stufte die britische Bank Barclays laut Reuters den gesamten Luxussektor ab. Dass die LVMH-Aktie dennoch im Plus schloss, zeigt die Kraft der Marktbewegung. Die Zweifel an der Branche sind damit nicht ausgeräumt.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewann 2,11 Prozent.
Luxus statt KI
Anleger schichten seit Tagen in Konsumwerte um.
Dividende voraus
Ex-Tag ist der 1. Dezember, gezahlt wird am 3. Dezember.
Operativ wächst LVMH nur langsam. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 18,5 Milliarden Euro, organisch 1 Prozent über dem Vorjahr. Der Konzern verwies auf schwächere Trends in China.
Häufige Fragen zur LVMH-Aktie
Warum ist die LVMH-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die LVMH-Aktie profitierte von der breiten Markterholung und der Nachfrage nach Konsumwerten.
Wo schloss die LVMH-Aktie am Donnerstag?
Bei 401,05 Euro in Paris, ein Plus von 2,57 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der LVMH-Aktie?
Die ISIN lautet FR0000121014, die WKN 853292.
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