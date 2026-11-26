Die LVMH-Aktie hat den Donnerstag über der Marke von 400 Euro beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Luxuskonzern 2,57 Prozent höher bei 401,05 Euro, ein Plus von 10,05 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 391,00 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt LVMH auf Platz neun, bei einem Tagesvolumen von knapp 153 Millionen Euro.
LVMH-Aktie als CAC40 Gewinner: Arnault sichert die Macht, der Markt zieht mit
Die LVMH-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,57 % bei 401,05 Euro. Neben dem Marktumfeld sorgt die neue Kontrollstruktur der Familie Arnault für Aufmerksamkeit.
CAC40 Gewinner
Warum die LVMH-Aktie heute steigt
Mehrere Faktoren treffen zusammen. Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Zusätzlich beschäftigt Anleger die Kontrollfrage bei LVMH: Nach Berichten von MoneyVox hat die Familie Arnault eine neue Struktur über die Holding Agache SCA aufgesetzt. Bernard Arnault, 77, kann demnach bis zum Alter von 95 Jahren an der Spitze bleiben.
Der Hintergrund: Wer kontrolliert LVMH?
Agache hält nach diesen Angaben 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte. Die gesamte Familie Arnault kommt auf 50,33 Prozent des Kapitals und 66,27 Prozent der Stimmrechte. Die Struktur schafft Klarheit über die langfristige Kontrolle des größten Luxuskonzerns der Welt.
Operativ bleibt das Bild gemischt: Im dritten Quartal erreichte LVMH einen Umsatz von 18,50 Milliarden Euro, organisch nur 1 Prozent mehr als im Vorjahr, mit schwächeren Trends in China.
Steckbrief
- Unternehmen
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
- ISIN
- FR0000121014
- WKN
- 853292
- Handelssymbol
- MC (Euronext Paris)
- US-Symbol
- LVMUY (OTC)
- Kurs
- 401,05 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur LVMH-Aktie
Warum ist die LVMH-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die neue Kontrollstruktur der Familie Arnault sorgte für Aufmerksamkeit. Die Aktie stieg um 2,57 Prozent.
Wer kontrolliert LVMH? Die Holding Agache hält 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte.
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