Warum ist die LVMH-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und die neue Kontrollstruktur der Familie Arnault sorgte für Aufmerksamkeit. Die Aktie stieg um 2,57 Prozent.

Wer kontrolliert LVMH? Die Holding Agache hält 49,76 Prozent des Kapitals und 65,55 Prozent der Stimmrechte.