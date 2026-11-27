Warum ist die Lumentum-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie profitiert von der Erholung der KI- und Chipwerte am Black Friday und steigt um 8,27 Prozent auf 515,98 US-Dollar.

Wie lauten ISIN und WKN der Lumentum-Aktie?

ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, Handelssymbol LITE.