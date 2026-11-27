Die Lumentum-Aktie (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, Handelssymbol: LITE, deutsches Kürzel: LU2) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern des Tages. Sie steigt um 8,27 Prozent auf 515,98 US-Dollar. Schon im vorbörslichen Handel zählte Lumentum zu den Werten, die von der Erholung der KI- und Chipaktien nach dem Feiertag am stärksten profitierten.
Lumentum-Aktie S&P 500 Gewinner: Optik-Wert zieht an – warum die Aktie um 8,3 Prozent steigt
Die Lumentum-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 8,27 Prozent auf 515,98 US-Dollar profitiert der Anbieter optischer Bauteile von der Erholung der KI- und Chipwerte nach Thanksgiving.
LITELITE
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Die Gründe für den Kursgewinn
Rückkehr der KI-Käufer: warum Lumentum im Plus liegt
Schon vor Handelsbeginn lag Lumentum in der Gewinnerliste: Laut CNBC-Daten stieg die Aktie vorbörslich um 7,86 Prozent, die Nasdaq-100-Futures lagen 2,4 Prozent im Plus. Anleger kehrten nach den Feiertagen in Chip- und KI-Titel zurück, die im November stark gefallen waren. Lumentum liefert Laser und optische Bauteile, die Rechenzentren für schnelle Datenverbindungen benötigen, und reagiert deshalb besonders empfindlich auf die Stimmung rund um KI-Investitionen.
Vorbörsliche Stärke
Der Kursgewinn zeichnete sich schon vor US-Handelsbeginn ab.
KI-Stimmung
Die Erholung der Chipwerte zieht auch Zulieferer für optische Netzwerke mit.
Halbtagshandel
Wenig Volumen verstärkt Kursausschläge.
Einordnung
Stimmung statt neuer Zahlen
Ohne eigene Nachricht bleibt der Kurssprung vor allem ein Stimmungseffekt. Entscheidend für Lumentum bleiben die Bestellungen der Betreiber großer Rechenzentren und die Frage, ob diese ihre Investitionen fortsetzen.
Häufige Fragen zur Lumentum-Aktie
Warum ist die Lumentum-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie profitiert von der Erholung der KI- und Chipwerte am Black Friday und steigt um 8,27 Prozent auf 515,98 US-Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Lumentum-Aktie?
ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, Handelssymbol LITE.
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