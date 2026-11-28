Lumentum-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Optik-Zulieferer erholt sich – warum die Aktie um 11,7 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Lumentum-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,74 Prozent und einem Freitagsplus von 7,98 Prozent erholt sich der Anbieter optischer KI-Komponenten, bleibt aber auf Monatssicht über 40 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Lumentum-Aktie (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, Handelssymbol: LITE, deutsches Kürzel: LU2) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,74 Prozent, am Freitag um 7,98 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 40,59 Prozent. LITE LITE — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr LITE — — — Lumentum-Wochenplus +11,74 % Lumentum am Freitag +7,98 % Lumentum auf Monatssicht -40,59 % Lumentum auf Jahressicht +66,94 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Rebound nach schwerem Absturz Nach dem tiefen Fall im November nutzten Anleger die Chip-Erholung zum Einstieg. Der Chipindex gewann in der Rekordwoche 9,3 Prozent. Lumentum, dessen Laser und Bauteile in KI-Rechenzentren eingesetzt werden, profitierte von der Stimmung. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Chip-Rebound Halbleiter führen die Wochenliste an. 02 Tiefer Fall davor Monatsminus von über 40 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung bleibt fragil Lumentum hängt an den Ausbauplänen der Cloud-Anbieter. Was für die Lumentum-Aktie spricht KI-Infrastruktur: Optische Bauteile sind zentral.

Jahresbilanz: Plus von knapp 67 Prozent. Was die Lumentum-Aktie belasten kann Abhängigkeit vom KI-Ausbau: Kürzungen träfen den Konzern.

Starke Schwankung: Gewinne können schnell schwinden. Steckbrief der Lumentum-Aktie Unternehmen: Lumentum Holdings Inc.

ISIN: US55024U1097 · WKN: A14WK0

Handelssymbol: LITE (Nasdaq) · Deutsches Kürzel: LU2

Branche: Optische Komponenten, Laser Häufige Fragen zur Lumentum-Aktie Warum ist die Lumentum-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 11,74 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, Handelssymbol LITE. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Lumentum Die Lumentum-Aktie erholt sich kräftig, bleibt auf Monatssicht aber tief im Minus.

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