Die Lumentum-Aktie (ISIN: US55024U1097, WKN: A14WK0, Handelssymbol: LITE, deutsches Kürzel: LU2) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,74 Prozent, am Freitag um 7,98 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 40,59 Prozent.
Lumentum-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Optik-Zulieferer erholt sich – warum die Aktie um 11,7 Prozent steigt
Die Lumentum-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,74 Prozent und einem Freitagsplus von 7,98 Prozent erholt sich der Anbieter optischer KI-Komponenten, bleibt aber auf Monatssicht über 40 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
LITELITE
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|LITE
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Rebound nach schwerem Absturz
Nach dem tiefen Fall im November nutzten Anleger die Chip-Erholung zum Einstieg.
Der Chipindex gewann in der Rekordwoche 9,3 Prozent. Lumentum, dessen Laser und Bauteile in KI-Rechenzentren eingesetzt werden, profitierte von der Stimmung. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden.
Chip-Rebound
Halbleiter führen die Wochenliste an.
Tiefer Fall davor
Monatsminus von über 40 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Erholung bleibt fragil
Lumentum hängt an den Ausbauplänen der Cloud-Anbieter.
Häufige Fragen zur Lumentum-Aktie
Warum ist die Lumentum-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 11,74 Prozent im Zuge der Chip-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US55024U1097, WKN A14WK0, Handelssymbol LITE.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.