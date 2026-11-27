Die Lumentum Aktie (ISIN: US55024U1097, US-Handelssymbol: LITE) zählt am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern der Vorbörse. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit steigt der Optikspezialist um 49,21 Dollar oder 10,33 Prozent auf 525,79 Dollar. Die Lumentum Aktie gewinnt damit stärker als die des Käufers Marvell.
Lumentum Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – plus 10 Prozent, Marvell-Deal zieht mit
Die Lumentum Aktie legt vorbörslich um 10,33 Prozent auf 525,79 Dollar zu. Als Übernahmeziel von Marvell hängt der Kurs am Tauschverhältnis und profitiert von der Chip-Erholung.
Kursgrund
Warum die Lumentum Aktie heute steigt
Marvell hat am 2. November die Übernahme von Lumentum im reinen Aktientausch vereinbart: Für jede Lumentum-Aktie gibt es 4,5 Marvell-Aktien, der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2028 geplant. Weil das Verhältnis fest ist, bewegt sich die Lumentum Aktie mechanisch mit Marvell. Steigt Marvell vorbörslich um 8,66 Prozent auf 142,27 Dollar, ziehen die Lumentum-Titel mit. Rechnerisch ergibt sich daraus ein Wert von rund 640 Dollar je Lumentum-Aktie, der Kurs liegt mit 525,79 Dollar etwa 18 Prozent darunter.
Dazu kommt das Umfeld: Asiens Börsen legten am Freitag breit zu, Chipwerte führten die Gewinne an, der KOSPI stieg um rund 4,4 Prozent. Sorgen um die US-Handelspolitik traten zurück, weil neue US-Zölle Berichten zufolge nicht auf bestehende Zölle aufgeschlagen werden sollen. Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch noch rund 16,6 Prozent unter seinem Rekord, die Erholung der Nasdaq100 Gewinner wie Lumentum folgt auf eine tiefe Korrektur.
Hintergrund
Starkes Geschäft, gedeckelter Deal-Kurs
Operativ läuft es bei Lumentum: Der Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2027 stieg laut Unternehmen auf 1,26 Milliarden Dollar, ein Plus von 136,5 Prozent. Für das zweite Quartal erwartet Lumentum 1,575 bis 1,625 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete zudem Abnahmezusagen von mehr als fünf Milliarden Dollar. Lumentum liefert Laser und optische Komponenten für KI-Rechenzentren.
Nach der Ankündigung war die Lumentum Aktie stark gefallen: Am 2. November verlor sie 18,59 Prozent und schloss bei 684,40 Dollar. Seither pendelt der Kurs um die Marvell-Aktie, die selbst zeitweise bei 133,55 Dollar notierte.
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum ist die Lumentum Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Chipwerte erholen sich, und die Aktie folgt dem Kurs von Marvell, das Lumentum im Aktientausch übernehmen will.
Wie viel zahlt Marvell für Lumentum?
4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie; Marvell nannte bei Bekanntgabe einen Unternehmenswert von 115 Milliarden Dollar.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Im ersten Halbjahr 2028, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.
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