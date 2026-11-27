Operativ läuft es bei Lumentum: Der Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2027 stieg laut Unternehmen auf 1,26 Milliarden Dollar, ein Plus von 136,5 Prozent. Für das zweite Quartal erwartet Lumentum 1,575 bis 1,625 Milliarden Dollar. Das Unternehmen meldete zudem Abnahmezusagen von mehr als fünf Milliarden Dollar. Lumentum liefert Laser und optische Komponenten für KI-Rechenzentren.

Nach der Ankündigung war die Lumentum Aktie stark gefallen: Am 2. November verlor sie 18,59 Prozent und schloss bei 684,40 Dollar. Seither pendelt der Kurs um die Marvell-Aktie, die selbst zeitweise bei 133,55 Dollar notierte.