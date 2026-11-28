Die Lumentum Aktie (US-Handelssymbol: LITE) zählt mit plus 11,74 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 7,98 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 40,59 Prozent.
Lumentum Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Laserspezialist holt nach Absturz auf
Die Lumentum Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 11,74 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 40,59 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Lumentum Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Lumentum Aktie erholt sich mit den KI-Zulieferern von einem Absturz im Monatsverlauf. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gewann sie vor allem am Freitag deutlich.
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum ist die Lumentum Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; KI-Zulieferer erholen sich.
Wie hat sich die Lumentum Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 11,74 Prozent bis Freitagabend.
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