Die Lumentum Aktie (US-Handelssymbol: LITE) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 8,27 Prozent auf 515,98 Dollar. Lumentum liefert optische Bauteile für Rechenzentren und Netzwerke.
Lumentum Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Optikwert im Aufwind
Die Lumentum Aktie steht am Freitag bei 515,98 Dollar und zählt mit plus 8,27 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Hersteller optischer Bauteile antreibt.
Kursgrund
Warum die Lumentum Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Lumentum Aktie profitiert von der breiten Erholung bei KI-Zulieferern. Am Morgen lag der Anstieg noch bei rund 4 Prozent; als Nasdaq100 Gewinner hat sich das Plus am Abend verdoppelt.
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum ist die Lumentum Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Lumentum Aktie?
Am Freitagabend 515,98 Dollar.
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