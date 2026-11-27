Die Lumentum Aktie (US-Handelssymbol: LITE) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Im frühen Handel steht sie bei 506,28 Dollar, die Kursanzeige nennt plus 3,93 Prozent. Lumentum liefert optische Bauteile für Rechenzentren und Netzwerke.
Lumentum Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – KI-Zulieferer legt zu
Die Lumentum Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 506,28 Dollar und zählt mit plus 3,93 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was den Hersteller optischer Bauteile antreibt.
Kursgrund
Warum die Lumentum Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Lumentum Aktie profitiert offenbar von der Erholung bei KI-Zulieferern. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie fast 4 Prozent zu, nachdem der Sektor in den vergangenen Wochen stark geschwankt hatte.
Häufige Fragen zur Lumentum Aktie
Warum ist die Lumentum Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Lumentum Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 506,28 Dollar.
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