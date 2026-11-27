Warum fällt die Aktie?

Die Schlichtung mit den Piloten ist gescheitert, die Gewerkschaft kündigte den Tarifvertrag.

Wie stark ist die Aktie zuletzt gestiegen?

Um rund 27 Prozent in einem Monat.

Droht ein Streik?

Das Risiko ist gestiegen, ein Termin steht nicht fest.

Welche ISIN und WKN hat die Lufthansa Aktie?

ISIN DE0008232125, WKN 823212, Handelssymbol LHA, US-Handelssymbol DLAKY.