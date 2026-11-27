Die Lufthansa Aktie hat am Donnerstag gegen den Trend nachgegeben. Sie fiel um rund 1,5 Prozent auf etwa 8,70 Euro, während der DAX um mehr als 2 Prozent stieg. Auf Sicht eines Monats liegt sie trotzdem rund 27 Prozent im Plus.
Lufthansa Aktie: Schlichtung gescheitert, Piloten kündigen Tarifvertrag – droht jetzt der nächste Streik?
Nach einer Rally von 27 Prozent in einem Monat kommt der Dämpfer: Die Vereinigung Cockpit hat den Vergütungstarifvertrag gekündigt. Die Lufthansa Aktie gibt nach. Die große Analyse: was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Stammdaten: Die Lufthansa Aktie trägt die ISIN DE0008232125 und die WKN 823212. In Deutschland lautet das Handelssymbol LHA, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DLAKY gehandelt.
Der Konflikt
Piloten auf Konfrontationskurs
Die Schlichtung zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit ist gescheitert. Die Gewerkschaft hat daraufhin den Vergütungstarifvertrag gekündigt. Damit wächst das Risiko von Arbeitskämpfen. Für die Lufthansa Aktie sind Streiks ein bekanntes Risiko: Jeder Ausfalltag kostet Umsatz und Vertrauen bei den Kunden.
Bei Lufthansa ist der Tarifkonflikt fast ein Dauerzustand. Neu ist, dass er nach einer starken Rally auf eine Aktie trifft, die schon viel Optimismus eingepreist hat.
Das Umfeld
Vorsicht in Nahost, neue App
Zusätzlich hat Lufthansa die Vorkehrungen für Flüge nach Israel verschärft. Positiv: Der Konzern führt eine gemeinsame App für seine Airlines ein, die das Buchen vereinfachen soll. Operativ bleibt die Lage stabil, die Aufmerksamkeit der Anleger gilt aber dem Tarifstreit.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Warum fällt die Aktie?
Die Schlichtung mit den Piloten ist gescheitert, die Gewerkschaft kündigte den Tarifvertrag.
Wie stark ist die Aktie zuletzt gestiegen?
Um rund 27 Prozent in einem Monat.
Droht ein Streik?
Das Risiko ist gestiegen, ein Termin steht nicht fest.
Welche ISIN und WKN hat die Lufthansa Aktie?
ISIN DE0008232125, WKN 823212, Handelssymbol LHA, US-Handelssymbol DLAKY.
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