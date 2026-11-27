Am 3. November hatte Lufthansa die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 12,2 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 6 Prozent. Zugleich senkte der Konzern wegen höherer Treibstoffkosten die Obergrenze seiner Jahresprognose von 2,2 auf 2,0 Milliarden Euro. Stange griff zwei Tage später zu. Sie kaufte also mit vollem Wissen um die schlechtere Nachricht.

Sie war nicht die Einzige, die in diesen Tagen aufstockte. Der US-Vermögensverwalter Capital Group meldete eine leicht höhere Beteiligung von 5,05 Prozent. Und schon im Frühjahr hatte Vorständin Grazia Vittadini für 375.100 Euro Aktien zu 7,50 Euro gekauft.