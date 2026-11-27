Zwei Tage nach den Quartalszahlen hat sie gekauft. Astrid Stange, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa, erwarb am 5. November 18.458 Aktien der Airline. Der Kaufpreis lag bei 8,33 Euro je Aktie, das Volumen bei 153.759 Euro. Abgewickelt wurde über Tradegate in mehreren Teilausführungen. Die Lufthansa Aktie notierte zuletzt bei rund 8,70 Euro und damit etwa 4 Prozent über Stanges Einstiegskurs.
Lufthansa Aktie: Aufsichtsrätin kauft 18.458 Aktien – zwei Tage nach der gesenkten Prognose
Lufthansa-Aufsichtsrätin Astrid Stange hat für knapp 154.000 Euro Aktien der Airline gekauft, zu 8,33 Euro und nur zwei Tage nach den Quartalszahlen mit gekapptem Gewinnziel. Seither liegt die Lufthansa Aktie leicht im Plus. Doch jetzt droht neuer Ärger mit den Piloten.
Die Stammdaten: Die Lufthansa Aktie trägt die ISIN DE0008232125 und die WKN 823212. Das Handelssymbol lautet LHA, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DLAKY gehandelt.
Der Zeitpunkt
Gekauft nach dem Dämpfer
Am 3. November hatte Lufthansa die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg auf 12,2 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 6 Prozent. Zugleich senkte der Konzern wegen höherer Treibstoffkosten die Obergrenze seiner Jahresprognose von 2,2 auf 2,0 Milliarden Euro. Stange griff zwei Tage später zu. Sie kaufte also mit vollem Wissen um die schlechtere Nachricht.
Sie war nicht die Einzige, die in diesen Tagen aufstockte. Der US-Vermögensverwalter Capital Group meldete eine leicht höhere Beteiligung von 5,05 Prozent. Und schon im Frühjahr hatte Vorständin Grazia Vittadini für 375.100 Euro Aktien zu 7,50 Euro gekauft.
Die Einordnung
Kleines Volumen, klare Richtung
Knapp 154.000 Euro bewegen bei einem Konzern dieser Größe keinen Kurs. Aussagekräftig ist die Richtung: Bei Lufthansa haben in diesem Jahr Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat gekauft, nicht verkauft. Aufsichtsräte kennen Buchungslage, Kostenentwicklung und den Stand beim geplanten Einstieg bei der portugiesischen TAP aus erster Hand.
Der Gegenwind kommt von anderer Seite. Die Schlichtung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ist gescheitert, die Gewerkschaft hat den Vergütungstarifvertrag gekündigt. Am Donnerstag gab die Lufthansa Aktie deshalb gegen den steigenden Gesamtmarkt nach. Ein Streik vor Weihnachten würde auch Stanges Buchgewinn schnell aufzehren.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Lufthansa
Wer hat Lufthansa-Aktien gekauft?
Aufsichtsratsmitglied Astrid Stange am 5. November 2026.
Wie viele Aktien hat Astrid Stange gekauft?
18.458 Aktien zu rund 8,33 Euro, zusammen 153.759 Euro.
Warum ist der Zeitpunkt interessant?
Der Kauf erfolgte zwei Tage nach den Quartalszahlen, mit denen Lufthansa die Obergrenze der Gewinnprognose gesenkt hatte.
Welche ISIN und WKN hat die Lufthansa Aktie?
ISIN DE0008232125, WKN 823212, Handelssymbol LHA, US-Handelssymbol DLAKY.
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