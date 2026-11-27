Ende Oktober stand die Lufthansa Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Seitdem hat der Kranich eine bemerkenswerte Erholung hingelegt – getragen von einem Rekordquartal und einem strategischen Coup in Portugal. Doch die Rechnung für Kerosin steigt, und die Prognose wurde gesenkt. Wie viel Höhenflug ist drin?
Lufthansa Aktie: 28 Prozent Comeback seit dem Tief, Rekordumsatz, TAP-Deal – hebt der Kranich jetzt ab?
Rekordquartal, Milliardeneinstieg in Portugal, neue A350-1000: Die Lufthansa Aktie hat sich vom Herbsttief kräftig erholt. Doch Kerosin, eine gesenkte Prognose und der Tarifstreit mit den Piloten bleiben.
Deutsche Lufthansa AG · ISIN: DE0008232125 · WKN: 823212 · Handelssymbol: LHA · US-Handelssymbol: DLAKY
Die Zahlen
Rekordquartal, aber teurer Sprit
Im dritten Quartal 2026 erzielte die Lufthansa Group einen Rekordumsatz von 12,2 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT stieg um sechs Prozent auf 1,4 Milliarden Euro bei einer Marge von 11,5 Prozent. Der Konzerngewinn erreichte 1,3 Milliarden Euro nach 966 Millionen Euro im Vorjahr. Für das Gesamtjahr senkte Lufthansa dennoch die Prognose: Das bereinigte EBIT soll nun 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro erreichen statt bis zu 2,2 Milliarden Euro. Grund ist die Treibstoffrechnung, die auf 9,3 Milliarden Euro steigen soll.
Lufthansa fliegt operativ so gut wie lange nicht, doch der Ölpreis frisst einen Teil der Erfolge auf. Die Lufthansa Aktie bleibt damit ein Spiel auf Nachfrage und Kerosin zugleich.
Die Strategie
Portugal-Coup und neue Flotte
Am 3. November unterzeichnete Lufthansa eine Vereinbarung über den Erwerb von 44,9 Prozent an TAP Air Portugal für 1,025 Milliarden Euro; der Abschluss steht unter dem Vorbehalt von Genehmigungen. Damit würde der Konzern seine Position in Südeuropa ausbauen. Parallel erneuert Lufthansa die Flotte: Am 11. November traf der erste Airbus A350-1000 in München ein. Offen ist der Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit, die Lufthansa eine Frist bis zum 23. November für eine Antwort auf einen Schlichtervorschlag gesetzt hatte.
Barclays stufte die Lufthansa Aktie am 6. November von „Underweight“ auf „Equal Weight“ hoch und hob das Kursziel von 7,50 auf 8,40 Euro an. Bernstein Research erhöhte am selben Tag das Ziel von 9,00 auf 9,50 Euro bei „Market-Perform“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Lufthansa Aktie
Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?
12,2 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro.
Was plant Lufthansa bei TAP Air Portugal?
Den Erwerb von 44,9 Prozent für 1,025 Milliarden Euro, vorbehaltlich der Genehmigungen.
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