Wie hoch war der Umsatz im dritten Quartal?

12,2 Milliarden Euro, ein Rekordwert.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro.

Was plant Lufthansa bei TAP Air Portugal?

Den Erwerb von 44,9 Prozent für 1,025 Milliarden Euro, vorbehaltlich der Genehmigungen.